هدف تاريخي يزين سداسية بيراميدز القياسية أمام المحلة.. وسموحة والمقاصة يتعادلان

السبت، 28 أغسطس 2021 - 18:57

كتب : FilGoal

بيراميدز - عمر جابر - محمد حمدي

سحق بيراميدز ضيفه غزل المحلة بسداسية دون رد اليوم السبت في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز بينما في الإسكندرية تعادل سموحة ضد ضيفه مصر للمقاصة بهدف لمثله.

وحقق بيراميدز أكبر فوز له في تاريخ الدوري واقتنص المركز الثالث رافعا رصيده لـ55 نقطة بينما تراجع سموحة للمرتبة الرابعة ورصيده 54 نقطة.

وظل المحلة في المركز 14 ورصيده 35 نقطة وقبله مباشرة مصر للمقاصة صاحب الـ38 نقطة.

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وتقدم إسلام عيسى لبيراميدز في الدقيقة 34 وتألق إبراهيم عادل بتسجيل ثلاثية في الدقائق 39 و48 و53.

وأحرز محمود صابر في الدقيقة 69 وسجل إبراهيم حسن هدفا تاريخيا بتسديدة من قبل منتصف الملعب باغتت محمود رضا حارس المحلة في الدقيقة 81.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حمودي لاعب بيراميدز بدلا من إبراهيم حسن في الدقيقة 84 ليعود الأول للملاعب بعد غياب 947 يوما.

وفي عروس البحر المتوسط تقدم المتألق مصطفى فتحي لسموحة في الدقيقة 22 لكن زميله السابق في الزمالك، باسم مرسي، عادل النتيجة للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

ومن المفترض أن يلعب سموحة ضد بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر 2020-2021، الفائز منهما سيلعب في ربع النهائي ضد إنبي أو الأهلي حامل اللقب.

ثم المتأهل لنصف النهائي من الفرق الأربعة سيلعب ضد بتروجت المنتمي لدوري الدرجة الثانية، بينما سيلعب الزمالك ضد أسوان على مقعد في النهائي.

بيراميدز غزل المحلة سموحة مصر للمقاصة الدوري المصري
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