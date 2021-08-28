تقرير: ريال مدريد يطالب باريس بالرد على العرض المقدم لـ مبابي

قالت إذاعة توك سبورت الإنجليزية إن ريال مدريد طالب باريس سان جيرمان بالرد على العرض المقدم من أجل النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأضافت الإذاعة بأن ريال مدريد سيسحب العرض المقدم لمبابي في حال لم يرد باريس سان جيرمان بالموافقة.

وسينتظر ريال مدريد حتى شهر يناير لتقديم عرض للاعب مباشرة وضمه مجانا في الموسم المقبل في حال لم توافق إدارة باريس سان جيرمان على العرض الحالي.

ويتبقى موسم واحد فقط في عقد مبابي وسيحق للاعب التعاقد مع أي ناد بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وكان ريال مدريد قدم عرضا رسميا لإدارة باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الحالي مقابل 160 مليون يورو ولكن إدارة النادي الفرنسي لم ترد على العرض.

وقدمت إدارة ريال مدريد عرضا ثانيا مع رفع المقابل المادي إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.

وكشف ماوريسيو بوكيتينيو مدرب باريس سان جيرمان عن نيته في اصطحاب مبابي لخوض مباراة غدا أمام ريمس في الدوري الفرنسي وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.