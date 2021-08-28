تقرير: ريال مدريد يطالب باريس بالرد على العرض المقدم لـ مبابي

السبت، 28 أغسطس 2021 - 18:26

كتب : عبد الرحمن فوزي

باريس سان جيرمان - بريست - كيليان مبابي

قالت إذاعة توك سبورت الإنجليزية إن ريال مدريد طالب باريس سان جيرمان بالرد على العرض المقدم من أجل النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأضافت الإذاعة بأن ريال مدريد سيسحب العرض المقدم لمبابي في حال لم يرد باريس سان جيرمان بالموافقة.

وسينتظر ريال مدريد حتى شهر يناير لتقديم عرض للاعب مباشرة وضمه مجانا في الموسم المقبل في حال لم توافق إدارة باريس سان جيرمان على العرض الحالي.

أخبار متعلقة
مورينيو يعلق على عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد‎‎ خبر في الجول – كاف يرفض حضور الجماهير مباراة ليبيا "التصفيات كاملة بمدرجات خاوية" الدوري الإنجليزي - استفاقة لـ ليستر وسقوط أول لوست هام.. وجنون في سانت جيمس بارك

ويتبقى موسم واحد فقط في عقد مبابي وسيحق للاعب التعاقد مع أي ناد بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وكان ريال مدريد قدم عرضا رسميا لإدارة باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الحالي مقابل 160 مليون يورو ولكن إدارة النادي الفرنسي لم ترد على العرض.

وقدمت إدارة ريال مدريد عرضا ثانيا مع رفع المقابل المادي إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.

وكشف ماوريسيو بوكيتينيو مدرب باريس سان جيرمان عن نيته في اصطحاب مبابي لخوض مباراة غدا أمام ريمس في الدوري الفرنسي وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

ريال مدريد باريس سان جيرمان كيليان مبابي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فاركو يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع باتشيكو 41 ثاتيه | الدوري المصري
قائمة برشلونة - عودة تير شتيجن وكوتينيو.. وبيدري يبدأ فترة الراحة دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد – الأهلي يهزم فاب الكاميروني ويتأهل لربع نهائي كأس الكؤوس 12 دقيقة | رياضات أخرى
سكاي: لاوتارو سيجدد مع إنتر حتى 2026 15 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر تاكيس: لابد من راحة 21 يوما قبل الدوري الجديد 20 دقيقة | الدوري المصري
هدف تاريخي يزين سداسية بيراميدز القياسية أمام المحلة.. وسموحة والمقاصة يتعادلان 56 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ريال مدريد يطالب باريس بالرد على العرض المقدم لـ مبابي ساعة | ميركاتو
مباشر في إنجلترا - ليفربول (1) - تشيلسي (1).. حصار تام من رجال كلوب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 احتاج 5 دقائق فقط.. أحمد ياسر ريان يسجل في انتصار ألتاي برباعية 4 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي
قد ينال إعجابك