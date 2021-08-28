ريال مدريد يعلن انتقال أودريوزولا إلى فيورنتينا

السبت، 28 أغسطس 2021 - 17:42

كتب : FilGoal

ألفارو أودريوزولا - ريال مدريد

بحثا عن فرصة أكبر، انتقل ألفارو أودريوزولا إلى بلد جديد لبدء تجربة جديدة.

أعلن ريال مدريد، انتقال ألفارو أودريوزولا ظهير أيمن الفريق إلى فيورنتينا الإيطالي.

وسينتقل أودريوزولا إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وبلا خيار للشراء.

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وسيحصل أودريوزولا على القميص رقم 29 مع الفريق البنفسجي.

صاحب الـ25 عاما انتقل إلى ريال مدريد عام 2018 قادما من ريال سوسيداد، قبل أن يخرج معارا لـ بايرن ميونيخ في الموسم الماضي.

وفاز أودريوزولا مع ريال مدريد بألقاب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.

ومع انتقاله إلى بايرن ميونيخ، فاز أودريوزولا بـ الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا.

اللاعب الدولي يملك 4 مباريات رفقة منتخب إسبانيا. سجل فيهم هدفا واحدا.

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