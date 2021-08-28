انتهت في الدوري - بيراميدز (6) (0) المحلة.. سموحة (1) (1) مصر للمقاصة

تابع مباشرة مباراتي الساعة 5 مساء اليوم السبت في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يستضيف غزل المحلة في ملعب الدفاع الجوي، وفي استاد الإسكندرية يلعب سموحة ضد مصر للمقاصة.

طالع تشكيل بيراميدز والمحلة واللقاء دقيقة بدقيقة من هنا

ومن هنا تابع أحداث لقاء سموحة ومصر للمقاصة

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نهاية المباراتين

ق80: إبراهيم حسن جووووووووووول السادس لبيراميدز.. تسديدة مستحيلة من قبل منتصف الملعب تباغت حارس مرمى المحلة

ق69: محمود صابر جووووووووووول الخامس لبيراميدز.. اختراق رائع لمنطقة جزاء غزل المحلة قبل أن يسدد في الزاوية العليا لمرمى المحلة

ق52: إبراهيم عادل جووووووووول.. هاتريك لنجم بيراميدز بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة عرضية أرضية من محمود صابر

ق47: جوووووووول إبراهيم عادل يضيف هدفه الثاني مسجلا الثالث لبيراميدز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر كرة مرتدة من الحارس محمود رضا

بداية الشوط الثاني في المباراتين

نهاية الشوط الأول في المباراتين

ق39: إبراهيم عادل جوووول رائع بتسديدة بخارج القدم سكنت الزاوية البعيدة لمرمى غزل المحلة

ق38: باسم مرسي جوووووول التعادل للمقاصة من ركلة جزاء

ق34: إسلام عيسى جووووول يسجل الهدف الأول لبيراميدز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد استلام رائع للكرة الممررة من اليمين

ق23: تسديدة من عبده يحيي لاعب فريق غزل المحلة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس مهدي سليمان من منتصف مرماه

ق21: مصطفى فتحي جووووووووول أول لسموحة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر كرة مرتدة من يد الحارس

ق14: تمريرة أمامية طويلة للغاية من نبيل عماد "دونجا" لاعب بيراميدز لم يقدر عمر جابر على اللحاق بها فمرت إلى ركلة مرمى

ق10: ضغط متواصل من سموحة على فريق مصر للمقاصة

ق7: عبد الرحمن عاطف يهدر فرصة هدف لغزل المحلة بتسديد الكرة بجوار القائم

ق4: إسلام عيسى يسدد ركلة الجزاء في القائم ليهدر فرصة التقدم على ناديه بيراميدز

ق3: ركلة جزاء لبيراميدز بعد لمسة يد على مدافع المحلة

بداية المباراتين