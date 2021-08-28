التشكيل - إبراهيم عادل يقود بيراميدز ورمضان على الدكة.. وثلاثي في هجوم غزل المحلة

السبت، 28 أغسطس 2021 - 16:01

كتب : FilGoal

بيراميدز - غزل المحلة

يواصل إبراهيم عادل قيادة هجوم بيراميدز أمام غزل المحلة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ويتواجد رمضان صبحي على مقاعد البدلاء رغم غيابه عن قائمة الفريق المعلنة أمس.

ويغيب عبد الله السعيد وعلي جبر عن لقاء اليوم استعدادا لمعسكر منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2022 أمام الجابون وأنجولا.

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وجاء تشكيل تاكيس جونياس كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد توفيق

الوسط: عمر جابر – نبيل دونجا

أمامهما: إسلام عيسى - إبراهيم حسن - محمود صابر

الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - رمضان صبحي - طارق طه - أحمد حمودي - محمد فاروق - محمود عبد القادر - محمود وادي.

في المقابل أعلن خالد عيد المدير الفني لـ غزل المحلة تشكيله وجاء كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: يحيى حامد – محمد فتح الله – محمد سامي – محمود علاء

الوسط: أحمد أباظة – أشرف سيد – أحمد الشيخ

الهجوم: عبد يحيى – بدر موسى – عبد الرحمن عاطف.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 52 نقطة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الـ 15 برصيد 35 نقطة.

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