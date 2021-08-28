فينالدوم: باريس أرداني أكثر من برشلونة.. وسعيد باللعب بجوار ميسي

قال جورجينيو فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إن ناديه الحالي كان يريده أكثر من برشلونة الإسباني.

وأضاف في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي "باريس أرادني أكثر من أي ناد آخر".

وتابع "اتبعت عاطفتي في الانضمام إلى باريس، أنا محظوظ للغاية لأن ميسي أتى إلى الفريق، وكيلي كان يتفاوض في السابق مع برشلونة، ولكن عندما دخل باريس على خط المفاوضات كانت الأمور أسرع بكثير".

وأوضح "عندما تحدثت مع ماوريسيو بوكيتينو شرح لي خطة النادي في المستقبل وهذا شجعني كثيرا واتخذت قراري بالانضمام إلى الفريق، باريس رغب في ضمي أكثر من برشلونة".

وعن انضمام ليونيل ميسي إلى باريس قال فينالدوم: "شعوري مثل أي لاعب في العالم، وهو اللعب بجانب لاعب عظيم وكبير، أنا سعيد حقا باللعب إلى جواره، وسعيد أيضا أنه انضم إلى الفريق في نفس التوقيت".

وأضاف "إنه متواضع جدا داخل الملعب وخارجه، يحاول مساعدة النادي لكي نكون أفضل، وعلى الجانب الإنساني فهو شخص جميل للغاية".

وعن أي مكان في الملعب يفضل اللعب فيه، أوضح فينالدوم "من الصعب الاختيار، أنتمي إلى فريق والمدرب هو صاحب القرار، أحب اللعب في وسط الملعب، المساعدة في الهجوم وكذلك الدفاع".

واستطرد "ولكن من الصعب الطلب من المدرب أن ألعب هنا أو هناك، الأمر يعتمد عليه، واختياره للخطه التي يرغب أن يلعب بها، المدير الفني هو الوحيد صاحب القرار ولا أحد غيره".

وكان جورجينيو فينالدوم البالغ من العمر 30 عاما انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وشارك اللاعب بقميص ليفربول في 237 مباراة سجل خلالها 22 هدفا وصنع 16 أخرين.