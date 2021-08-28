بارالمبياد طوكيو 2020 - فاطمة عمر: أردت إنجازا خالدا لبلدي.. وأتمنى كوبري باسمي

السبت، 28 أغسطس 2021 - 15:06

كتب : FilGoal

فاطمة عمر وفضية بارالمبياد طوكيو 2020 - رفع أثقال

أعربت الرباعة المصرية فاطمة عمر عن سعادتها بالفوز بميدالية بارالمبية سادسة بعدما نالت فضية وزن 67 كيلوجراما في دورة الألعاب البارالمبية 2020.

ونالت فاطمة ميدالية للمرة السادسة على التوالي بعدما فازت بأربع ذهبيات وفضية في آخر 5 دورات بارالمبية.

وقالت فاطمة عبر قناة أون تايم سبورتس:"أردت إنجازا لبلدي لا يمكن تحطيمه، فخورة بما حققته".

أخبار متعلقة
راديو مونت كارلو: أيندهوفن أقرب لـ مصطفى محمد من أندية فرنسا مؤتمر بوكيتينو: ميسي ونيمار ومبابي في قائمة مباراة ريمس رومانو: يوفنتوس يقترب من مويس كين سلة - مصر تخسر من غينيا 86-78 وتنتظر حسم موقفها في بطولة إفريقيا 2021

وأضافت ضاحكة "أتمنى تسمية كوبري باسمي".

وفازت فاطمة بالذهبية في بارالمبياد سيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012.

واقتنصت الفضية في ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020.

وتوجت فاطمة بالفضية بعدما رفعت وزن 127 كيلوجراما لتخلف الصينية تان يوجياو المتوجة بالذهب.

فاطمة عمر
نرشح لكم
أخر الأخبار
هدف تاريخي يزين سداسية بيراميدز القياسية أمام المحلة.. وسموحة والمقاصة يتعادلان 27 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ريال مدريد يطالب باريس بالرد على العرض المقدم لـ مبابي 59 دقيقة | ميركاتو
استراحة في إنجلترا - ليفربول (1) - تشيلسي (1).. صلاح يتعادل للريدز من علامة الجزاء ساعة | الدوري الإنجليزي
مورينيو يعلق على عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد‎‎ ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – كاف يرفض حضور الجماهير مباراة ليبيا "التصفيات كاملة بمدرجات خاوية" ساعة | إفريقيا
الدوري الإنجليزي - استفاقة لـ ليستر وسقوط أول لوست هام.. وجنون في سانت جيمس بارك ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - صلاح وفيرمينو يقودان ليفربول.. وكانتي يعود لوسط تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد يعلن انتقال أودريوزولا إلى فيورنتينا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 احتاج 5 دقائق فقط.. أحمد ياسر ريان يسجل في انتصار ألتاي برباعية 4 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي
قد ينال إعجابك