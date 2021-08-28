بارالمبياد طوكيو 2020 - فاطمة عمر: أردت إنجازا خالدا لبلدي.. وأتمنى كوبري باسمي

أعربت الرباعة المصرية فاطمة عمر عن سعادتها بالفوز بميدالية بارالمبية سادسة بعدما نالت فضية وزن 67 كيلوجراما في دورة الألعاب البارالمبية 2020.

ونالت فاطمة ميدالية للمرة السادسة على التوالي بعدما فازت بأربع ذهبيات وفضية في آخر 5 دورات بارالمبية.

وقالت فاطمة عبر قناة أون تايم سبورتس:"أردت إنجازا لبلدي لا يمكن تحطيمه، فخورة بما حققته".

وأضافت ضاحكة "أتمنى تسمية كوبري باسمي".

وفازت فاطمة بالذهبية في بارالمبياد سيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012.

واقتنصت الفضية في ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020.

وتوجت فاطمة بالفضية بعدما رفعت وزن 127 كيلوجراما لتخلف الصينية تان يوجياو المتوجة بالذهب.