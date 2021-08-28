سلة - مصر تخسر من غينيا 86-78 وتنتظر حسم موقفها في بطولة إفريقيا 2021

السبت، 28 أغسطس 2021 - 14:04

كتب : FilGoal

مصر - غينيا - مصر كرة سلة - بطولة إفريقيا

خسر منتخب مصر مباراته الثالثة في دور المجموعات من بطولة إفريقيا لكرة السلة رجال أمام غينيا بنتيجة 86-78.

مصر خسرت الربع الأول بنتيجة 28-15 ثم عادت لتقليص الفارق في الربع الثاني لتصبح النتيجة 48-35.

في الربعين الثالث والرابع رغم تفوق مصر، إلا أن غينيا حافظت على تفوقها، فانتهى الربع الثالث بنتيجة 65-59.

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مصر تراجع ترتيبها في المجموعة للمركز الثالث وتنتظر مباراة تونس وإفريقيا الوسطى لمعرفة موقفها من التأهل لثمن النهائي.

وكانت مصر قد فازت على إفريقيا الوسطى بنتيجة 72-56 ثم خسرت من تونس 87-81.

وأصبح الترتيب كالآتي:

(1) تونس: 4 نقاط من مباراتين

(2) غينيا: 4 نقاط من 3 مباريات

(3) مصر: 3 نقاط من 3 مباريات

(4) إفريقيا الوسطى: 3 نقاط من مباراتين

وتحتاج مصر لفوز تونس من أجل حسم المركز الثالث والتأهل لثمن النهائي، لأن فوز إفريقيا الوسطى يعني تذيل مصر الترتيب وتوديع البطولة.

ويتم إقصاء المنتخب الأخير من كل مجموعة وصاحب المركز الرابع بينما يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى ربع النهائي.

بينما صاحبا المركزين الثاني والثالث يتأهلان إلى ثمن النهائي إذ يتأهل 12 منتخبا في النهاية للأدوار الإقصائية بعد استبعاد صاحب المركز الرابع من كل مجموعة.

بعدما تأهل متصدروا المجموعات الأربعة إلى ربع النهائي مباشرة، ينتظر كل منهم الفائز من مواجهة ثمن النهائي بين ثاني وثالث كل مجموعة.

مصر سلة بطولة إفريقيا لكرة السلة رجال 2021
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