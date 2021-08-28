رومانو: يوفنتوس يقترب من مويس كين

السبت، 28 أغسطس 2021 - 14:13

كتب : عمر خالد

مويس كين

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد، بمهاجم آخر.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي عبر تويتر: "يوفنتوس أنهى تعاقده مع مويس كين لاعب إيفرتون الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة سنتين مع إلزامية الشراء".

وأضاف "اللاعب الإيطالي سيصل الليلة إلى تورينو من أجل الانضمام رسميا إلى نادي السيدة العجوز، بالإضافة أن الفحوصات الطبية ستكون غدا الأحد".

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وأشار رومانو إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 20 مليون يورو، حيث أن كين وافق على الشروط الشخصية بينه وبين النادي.

وأوضح أن يوفنتوس بتلك الصفقة لن يفكر في أي لاعبين أخرين، حيث ترددت أخبار على أن النادي سيتفاوض مع إدين هازارد لاعب ريال مدريد، وبيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال، وهذه التقارير غير صحيحة.

وكان مويس كين صاحب الـ 21 عاما لعب بقميص يوفنتوس موسم 2017 – 2018، 21 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.

أما عندما انضم لإيفرتون الإنجليزي لعب 39 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 2 أخرين.

فيما شارك مع باريس سان جيرمان الفرنسي في 41 مباراة أحرز فيها 17 هدفا وصنع 1، في فترة الإعارة إلى النادي الفرنسي.

مويس كين يوفنتوس الدوري الإيطالي إيفرتون
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