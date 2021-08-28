بيرسي تاو.. من البكاء لأجل كرة القدم إلى المجد رفقة صنداونز وقصة لم تكتمل مع برايتون

وُلد بيرسي تاو بعد فجر الديمقراطية الجديدة عام 1994، بعد تولي نيلسون مانديلا أول رئيس أسود البشرة لـ جنوب إفريقيا وخطى تاو خطوات جيدة في كرة القدم في ذاك العصر الجديد، ومن البدايات المتواضعة مرورا بمعانقة المجد مع صنداونز بالتتويج بالأميرة السمراء إلى الدوري الأقوى في العالم، هذه هي قصة صعود بيرسي تاو.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

في السنوات الأخيرة، تعرض المنتخب الجنوب إفريقي لانتقادات لاذعة لعدم وجود أسماء لامعة بالخارج، لكن تاو من بين لاعبين آخرين تركوا شواطئ جنوب إفريقيا وتوجهوا إلى القارة العجوز لمحاولة صناعة بيني ماكارثي آخر -المهاجم التاريخي لـ بافانا بافانا- ولما لا.

ويستعرض Filgoal.com قصة بيرسي تاو لاعب الأهلي الجديد قادما من برايتون الإنجليزي.

رُصد تاو في البداية من قبل كشافة صنداونز في عام 2010 أثناء اللعب في ثانوية فاهاما في راند فونتين -بلدة صغيرة في جوهانسبرج- لكن لم يتم التعاقد مع اللاعب حينها من قبل النادي.

ومع ذلك، استمر تاو في التألق قبل أن يلاحظ صنداونز موهبته بعد ذلك بعامين في كأس متروبوليتان، لينضم أخيرا إلى أكاديمية صنداونز في عام 2012.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، تم اختياره للعب مع منتخب جنوب إفريقيا تحت 20 عام، عندما وصل تاو إلى الفريق الملقب بـ "برازيليانز"، أصبح رولاني موكوينا معلمه وعمل على تطوير اللاعب حتى انتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يؤمن بيرسي تاو أن رولاني موكوينا صاحب التأثير الضخم عليه كلاعب، المدرب الذي آمن بموهبة تاو حتى الرمق الأخير.

يقول بيرسي تاو في تصريحات لموقع ناديه الأسبق "حينما بدأت في أكاديمية النادي كنت أتعلم كل يوم وأعمل على تطوير موهبتي وأصبح لاعب أفضل، لقد تعلمت كيف أتعامل مع الناس من حولي، ولم يعد الأمر عنك وحدك بل الفريق بأكمله".

وأضاف "تعلمت العديد من الأشياء من موكوينا، من وجهة نظري هو أحد أفضل المدربين الذين عملت معهم".

وتابع "علمني كيفية اللعب في المساحات الضيقة، وتعلمت كيف أن أصبح جناح يفهم واجبات مركزه وكيف ألعب في مركز صانع الألعاب، وعلمني بعض الصفات الشخصية مثل التواضع".

ويرد رولاني موكوينا على تلميذه النجيب قائلا: "من الناحية التقنية هو يملك قدم يسرى رائعة، يمكنه صناعة الأهداف وتسجيلها، يمتلك القدرة على كسر الخطوط بتحركاته بالكرة وهو ما لا تجده في العديد من لاعبي جنوب إفريقيا في الوقت الراهن".

وأردف "الثقة والوعي التكتيكي الذي يتمتع به اللاعب، القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، متي يركض بالكرة ومتي يمرر".

وأتم "كان بيرسي دوما مهم لنا من الناحية التكتيكية، حيث أن معظم الفرق أمام صنداونز تركن الحافلة وتلعب بدفاع مستميت لذلك على اللاعب أن يكون مرن للتحرك في مواقع أخرى لفك شفرة دفاع الخصم، وهو ما يحدث من تاو الذي يستطيع اللعب كمهاجم وهمي وجناح أيسر وخاصة جناح أيمن حيث يمكنه الدخول للعمق والتسديد لتسجيل الأهداف، تاو يمتلك الذكاء الكافي".

من الشك إلى اليقين

بعدما صعد إلى الفريق الأول لم يطلق العنان لإمكاناته الحقيقية أن تنطلق في أول موسمين له تحت قيادة بيتسو موسيماني ومساعده موكوينا.

وسجل أول هدف احترافي له مع ماميلودي صنداونز في كأس ندبانك ضد جولدن أروز في 22 مارس 2014.

في ذلك الوقت، كانت هناك مخاوف من أنه قد لا ينجح مع الفريق الأول، ولكن بدا أن لدى تاو قدما سريعة وسرعة ركض كبيرة، والتي كانت كافية لإقناع موكوينا بأنه كان صفقة مفيدة للنادي، وحافظ المدرب على ثقته به حتى حينما ظهر أن موسيماني قد استسلم.

تمت إعارة بيرسي تاو إلى ويتبانك سبيرز في دوري الدرجة الثانية، حيث أمضى عاما على سبيل الإعارة في محاولة لإعادة اكتشاف نفسه والتفكير بشكل أعمق فيما يريد أن يحققه كلاعب في أكبر أندية جنوب إفريقيا.

قصة نجاح معتادة في كرة القدم

بالعودة إلى الوراء قليلا، عرف تاو المولود في عائلة مكونة من ثمانية أطفال، مدى أهمية التركيز على كرة القدم، كان يلعب في الشوارع مع إخوته وأصدقائه بكرة القدم أو كرة التنس أو حتى كرة مصنوعة من الأكياس البلاستيكية.

يعبر تاو عن سعادته بعد مسيرته الاحترافية، حيث قال "أحيانا أنظر إلى رحلتي في عالم كرة القدم وأفكر، من كان يظن ذلك؟".

لعبه مع فريق ويتيبانك سبيرز في الدرجة الثانية، جعله يقترب من والدته التي كان يتوسل إليها ويبكي للحصول على حذاء كرة قدم أو على الأقل السماح له بلعب كرة القدم، نعم كحال معظم قصص النجاح في كرة القدم، هناك أسرة لا تكاد تجد قوت يومها وتعاني الأمرين ليخرج أحد أفرادها لينتشل العائلة بالكامل تعيش في عوز وفاقة، المصاعب لم تفت في عضد ذلك الفتى ولم تضعف عزيمته.

تقول إليزابيث والدة بيرسي: "أستيقظ كل صباح، وأحيانًا أتوقف وألقي نظرة على منزلي -المنزل الذي اشتراه بيرسي لنا- وأبكي بمفردي".

"لقد غير بيرسي حياتنا، نعم أعترف أنني كنت في البداية ضد لعبه كرة القدم، لدرجة أنه بكى دموعًا في كل مرة لم أسمح له باللعب".

تاو لم يستسلم بالطبع لقد فعل كل الحيل الممكنة من أجل لعب كرة القدم، لذلك كان يخفي الكرة تحت الطاولة وينتظرها حتى تنام.

يقول دوميساني شقيق اللاعب: "إنه لم تكن هناك توقعات بأن شقيقه سيلعب كرة قدم على مستوى إحترافي، ناهيك أن يكون نجم في صنداونز ومنتخب البافانا بافانا".

وتابع "كنت الوحيد الذي كان من المتوقع أن ألعب في الدوري الجنوب إفريقي، واليوم نحن متفاجئون أن تاو بات نجما، لم يفكر أحد رغم ذلك حدث في النهاية لذلك أنا سعيد للغاية وأشعر أنني من ألعب وليس بيرسي".

وشدد "لذلك أنا فخور به وكذلك الأسرة، أشعر بعاطفة كبيرة عندما أشاهد كل مباراة يلعبها لأنني قضيت أكثر من 8 سنوات ألعب كرة قدم، أنصحه أن يبقى متواضعًا لتحقيق أقصى أفضل مسيرة احترافية ممكنة".

عندما عاد إلى صنداونز، أصبح تاو جائعا ليثبت أنه لاعب جدير بالثقة، لقد أراد هدم كل الحواجز التي منعته سابقًا من اللعب مع الفريق القابع في بريتوريا، ومن جهة أخرى لن يخيب أمل والدته.

صعود نجم تاو

ظهر بيرسي تاو في موسم 2013-2014 مع الفريق الأول، وشارك في عدد من المباريات خلال الموسم التالي له.

وبدأ نجم بيرسي تاو يظهر مع صنداونز في موسم 2015-2016 حيث توج الفريق ببطولة إفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك، وشارك اللاعب في 7 مباريات بدوري أبطال إفريقيا سجل هدفين وصنع مثلهم.

في ذلك الوقت، كانت الجماهير تصرف أنظارها إلى الثنائي خاما بيليات وكيجان دولي، حيث غادر الأخير في يناير 2017 إلى مونبلييه في الدوري الفرنسي مما جعل مزيد من الأضواء تسلط مع تاو.

وأصبح التركيز واضحا على أن تاو هو لاعب صنداونز بعد خفوت نجم خاما بيليات الذي رحل بعدها بعام مجانا إلى كايزر تشيفز.

"مهمتي التالية هي جعل بيرسي تاو أفضل لاعب في العام وهذا ما أريده". بيتسو موسيماني في سبتمبر 2017 حينما كان مدرب لـ صنداونز.

وأضاف "عندما تعاقدنا مع بيليات، قلت له نريد أن نجعلك أفضل لاعب في العام، وهو ما حدث أيضًا مع الحارس دينيس أونيانجو الذي تألق في عام التتويج ببطولة إفريقيا".

في ذلك الموسم تألق تاو بشدة، وحصل على أفضل لاعب من رابطة الدوري الجنوب إفريقي وفي استفتاء اللاعبين، كما تحصل على هداف الدوري برصيد 11 هدف بالتساوي مع رودني راماجاليلا لاعب بولوكواني سيتي، وساهم بصناعة 15 هدفا في 30 مباراة بالدوري الجنوب إفريقي.

تلقى اللاعب عددا من العروض الأوروبية بعد الموسم الرائع الذي قدمه، تاو كان يفضل الدوري الإسباني، لكنه تلقى عرضا لا يرفض إلى لاعب يلعب في إفريقيا.

أراد برايتون الإنجليزي الحصول على خدمات اللاعب، لكن هنا تباطأ صنداونز في عملية بيع اللاعب، مما جعل وكيل اللاعب يخرج في تصريحات غاضبة على النادي.

وأصدر صنداونز بيانا يدحض التقارير التي تفيد بأنهم مترددون في بيع بيرسي تاو للأندية الأوروبية التي أبدت اهتمامًا به، بل سوف يسمحون للاعب للاحتراف لكن لن تناقش إدارة النادي المفاوضات السرية علنًا مع وسائل الإعلام.

وحاول تاو تهدئة الأمر بعدما أكد أن تصريحات الوكيل لم تكن في محلها، وفي النهاية رحل اللاعب عن صنداونز مقابل 2.7 مليون استرليني.

ماذا يفعل هناك؟

عند انتقاله لـ برايتون الإنجليزي اصطدم تاو بقوانين العمل في إنجلترا ليضطر ناديه لإعارته لنادي يونيون سان جيلواز البلجيكي في الدرجة الثانية والمملوك لتوني بلوم مالك النادي الإنجليزي.

وخلال أول مواسمه الاحترافية في أوروبا سجل تاو 13 هدفا وصنع 13 خلال 35 مباراة، كما ساعدهم في الوصول إلى الدور نصف النهائي في كأس بلجيكا، بعد فوز مفاجئ على أندرلخت وتحصل على أفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية.

لكن موسيماني لم يكن سعيدا بلاعبه السابق، وقال في تصريحات صحفية إن تاو يجب عليه أن يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وليس في دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

وتابع "ماذا يفعل هناك؟ إذا لم يلعب بيرسي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فأنا لا أعرف ماذا يفعل في بلجيكا".

وأضاف "ربما يتعين عليكم -وسائل الإعلام- الضغط عليهم لمنحه تصريح العمل، ألا يمكنه الذهاب إلى الدوري الإسباني أو الألماني أو الإيطالي، هو لاعب كبير".

وقال موسيماني إن تاو كان بإمكانه الاستفادة بشكل كبير من اللعب ضد بعض أفضل الفرق واللاعبين في دوري أبطال إفريقيا في الأشهر القليلة الماضية بدلاً من قضاء الموسم في بلجيكا.

واستمر حديثه "من الناحية التكتيكية، لا أعرف ما إذا كان هذا الدوري جعله لاعبًا أفضل من اللعب في دوري أبطال إفريقيا هنا".

وأردف "أنا لا أقول إنها خطوة إلى الوراء لأن هناك إيجابيات ولكن على الجانب التكتيكي، أعتقد أن الأمر أصعب هنا في دوري أبطال إفريقيا هي بطولة صعبة لأننا نجد لاعبين من الخارج يلعبون مع الوداد والأهلي والترجي".

وأكد "حصل على جائزة أفضل لاعب في العام في بلجيكا، لكنه كان أفضل لاعب هنا قبل أن يغادر إلى أوروبا".

وتابع "ضد من يلعب؟ في دوري الأبطال هناك رمضان صبحي الذي عاد للأهلي من ستوك سيتي في إنجلترا لكي يحصل على فرصة كاملة".

وأنهى حديثه "لا يزال في المستوى الصحيح، بعدما سجل هدفين لصالح البافانا بافانا، دعه يذهب إلى كأس الأمم الأفريقية ويسجل ضد ساحل العاج، ولنرى بعد ذلك".

وخاض بيرسي تاو بطولة أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، واستطاع تقديم بطولة جيدة وصنع هدف وحيد أمام ناميبيا، وتألق بشكل رائع في مباراة مصر واستطاع محمد الشناوي حارس الفراعنة الزود عن مرماه وأنقذ فرصتين خطيرتين من بيرسي، ليقود منتخب البافانا بافانا إلى دور ربع النهائي.

إنهم يهدرون أموالهم

الخطوة التالية كانت انتقال تاو إلى فريق كلوب بروج على سبيل الإعارة مرة أخرى من فريق برايتون الإنجليزي لمدة عام، وخاض موسم جيد بعد أن سجل 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

ثمة أمر يبدو أنه كان في طريقه لتعطيل مسيرة تاو في بلجيكا حيث لم يكن يتقن اللغة الفرنسية، حيث قال اللاعب في تصريحات صحفية سابقة "كل فرد في الفريق يتحدث الفرنسية ولم أكن أعرف اللغة، فأنا لا أعرف سوى الإنجليزية وبعض اللغات المحلية في جنوب إفريقيا".

وأضاف "كان من الصعب على المدرب إرسال المعلومات لأنه لم يكن هناك سوى اثنين منا يتحدثان الإنجليزية، في كل مرة يلقى المدرب فيها محاضرة، كان عليه التوقف وتبديل اللغات".

وتابع "في بعض الأحيان لم أكن أفهم تعليمات المدرب بسبب حاجز اللغة وضيق الوقت، لقد أهدرت أموالهم في تعلم الفرنسية"، يبدو أن اللاعب وجد جانب فكاهي في معاناته.

رغم حاجز اللغة الذي عانى منه على مدار فترة تواجده في بلجيكا، بدأ الموسم بشكل قوي مع فريقه الجديد وسجل هدفين في أول مباراتين بالدوري البلجيكي، وظهر على المستوى القاري في مباريات أمام فرق عملاقة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في خسارة بخماسية أمام باريس سان جيرمان، وقدم تمريرة حاسمة في تعادل ضد ريال مدريد في البرنابيو بهدفين لكل فريق.

وقدم أداء طيب في مباراتي الذهاب والعود أمام مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي عقب احتلال المركز الثالث بدوري الأبطال وخسر الفريق البلجيكي بنتيحة 6-1 لمجموع المباراتين.

عانى تاو على بعض المستويات الأخرى، بعد مرور 7 جولات، بدأ معدل دقائق اللعب يقل مع كلوب بروج، حيث كانت أقصى عدد من الدقائق حصل عليها اللاعب كانت 65 دقيقة، حتى حدثت واقعة مع المدرب البلجيكي فيليب كليمنت في مباراة جنت في الجولة 20.

قبلها بجولة استطاع بيرسي تسجيل هدف وصناعة آخر في الانتصار بثلاثية على فريق ميتشلين، وشارك في الفوز على أندرلخت بهدفين دون رد في كأس بلجيكا. رغم ذلك المدرب أخرج تاو من مباراة جنت بعد 35 دقيقة لعب، وطُلب من مدربه شرح القرار.

وقال المدرب في تصريحات عقب المباراة "لقد كانت ظروفًا لم نتوقعها، انتهى بنا المطاف هنا أن نلعب في بركة من الطين، لا يمكن لعب كرة القدم على الأرض في مثل هذه الظروف، يحدث الكثير من القتال الجسدي لذلك قررت استبدال تاو، بيرسي واجه وقتا صعبا للغاية مع هذا الملعب".

انتهى موسم تاو نظريا بعد هذه الواقعة، وظهر مدى التأثر على مستوى اللاعب حيث شارك في 4 مباريات فقط لم يصنع إلا هدف وحيد وتوج كلوب بروج بـ لقب الدوري البلجيكي قبل أن تتوقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا المستجد.

“We ended up in a mud pool… Percy had a very difficult time with this field, that’s not his kind of football.” Philippe Clement was asked to explain why he took Percy Tau off after just 35 minutes as Club Brugge drew 1-1 v Gent at the weekend. https://t.co/kz0njKy8eN 🇿🇦⚽️ pic.twitter.com/3fKwsdLNRk — Joe Crann (@YesWeCrann) December 23, 2019

واختار النادي عدم تمديد فترة إعارة بيرسي تاو، لكن ثمة نادي بلجيكي آخر أراد الحصول على اللاعب.

وقال توماس بوفيل الدولي البلجيكي السابق رأى أن كلوب بروج قد يندم على رحيل بيرسي وعدم تمديد إعارته لموسم آخر، حيث قال "في المباريات القليلة الماضية، رأيت كيف كان تاو ماهرا جدا في المراوغة، لقد سجل أيضا عددا من الأهداف".

وأضاف "قد تكون تمريراته وصناعة الأهداف تحتاج قليلا للتحسن، لكنه لاعب تحب أن تشاهده يلعب، إنه لأمر مؤسف لنادي بروج أن يغادر، هو لاعب يستطيع الاستفادة من المساحات الصغيرة عندما تصبح الأمور معقدة".

وانضم تاو إلى أندرلخت على سبيل الإعارة مرة ثالثة بسبب قوانين العمل في إنجلترا، خاض تاو 14 مباراة بقميص النادي البلجيكي 12 منها أساسيا وسجل 4 أهداف في الدوري المحلي وصنع هدف وحيد.

وأثني فينسنت كومباني مدرب أندرلخت على تاو عندما سئل عن الانطباع الذي تركه نجم ماميلودي صنداونز السابق منذ وصوله.

وقال كومباني: "بيرسي لاعب يتمتع بعقل كرة قدم رفيع المستوى، علاوة على موهبته وقدرته على السيطرة على الكرة، إنه لاعب موهوب يعمل بجد".

وأتم "عندما ترى بيرسي لأول مرة في التدريب، تعتقد على الفور أنه فنان، لاعب يحب المراوغة الجميلة، إنه فنان يتمتع بعدة مميزات وهذا هو بالضبط سبب تقديري له".

فيما أشاد تاو بمدربه لاعب مانشستر سيتي السابق، وقال: "كنت دائما أتحدث معه، حتى عندما وصلت لأول مرة. أخبرني أنه سيعيدني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "حتى في التدريب، معظم محادثاتي معه كانت لمساعدتي في أن أصبح شخصا أفضل ولاعبا أفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز".

الأسرع

تصدر نجم بافانا بافانا مخططات الجري لمسافات عالية السرعة في أندرلخت، حيث صنف تاو من بين اللاعبين الأعلى تقييما في الدوري البلجيكي.

حسب الدراسة وصف الجري لمسافات عالية السرعة بأنه عدد الأمتار التي يركضها لاعب كرة القدم بسرعة تزيد عن 20 كم/ساعة في مباراة واحدة.

جاء ذلك وفقا لبحث أجراه المدرب أرنار فيدارسون الذي كشف أن نجم ماميلودي صنداونز السابق يركض بمعدل 1311 مترا في كل مباراة بسرعة عالية، وهو أعلى معدل لأي لاعب في أندرلخت هذا الموسم.

واحتل تاو المرتبة التاسعة بشكل عام في لاعبي الدوري البلجيكي الممتاز، وكان الغاني كمال صواح -لاعب ليستر سيتي الحالي تحت 23 عاما- الذي تصدر بمتوسط ​ بلغ 1847 مترا لكل مباراة.

أعاد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وجهة تاو مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي، ومهد الطريق لبرايتون لتواجد تاو للانضمام إلى معركتهم ضد الهبوط إلى التشامبيونشيب.

أصبح تاو الممثل الرابع عشر لجنوب إفريقيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي فترة انتظار امتدت بعد آخر ظهور لـ ستيفن بينار مع سندرلاند في أبريل 2017.

منذ جيل مارك فيش الذي لعب لأندية بولتون واندررز وتشارلتون، وكوينتون فورتشن الذي لعب لعدد من الأندية الإنجليزي أبرزها مانشستر يونايتد، وشون بارتليت لاعب تشارلتون، وبالتأكيد بيني مكارثي نجم بلاكبيرن ووست هام يونايتد السابق، كان جوع لرؤية جنوب إفريقي يلعب في البريميرليج.

وقال كوينتون فورتشن نجم مانشستر يونايتد السابق عن بيرسي تاو لـ The Athletic ""إنه لاعب رائع، هداف، إنه هداف غير أناني للغاية، وربما يحتاج إلى أن يكون أكثر قسوة وقوة".

"إنه أعسر، يمكنه التغلب على المدافعين عند الحاجة، ويقوم بالتحرك بشكل رائع، إنه لاعب ذكي للغاية ، يمكنه اللعب بين الخطوط، ويمكنه اللعب كرقم 10، عادةً ما يرغب لاعبو جنوب إفريقيا في القيام بأشياء تجذب الجمهور من خلال كثرة المراوغات، لكن بيرسي يركز فقط على تسجيل الأهداف".

وتابع "الدوري الإنجليزي الممتاز لا يعتمد على القدرات الجسدية كما كنت ألعب، الآن الأمر يعتمد أكثر على التكتيك، وسوف تناسبه الطريقة التي يلعب بها برايتون".

وأتم "كنت سأكون قلق إذا كان قد جاء مباشرة من دوري جنوب أفريقيا، لكنه كان في أوروبا لذلك سوف يتكيف مع الأجواء بشكل أسرع".

امتلك برايتون العديد من الخيارات في خط الهجوم على سبيل المثال لالانا وباسكال جروس ولياندرو تروسارد وأليكسيس ماك أليستر وعلي رضا جاهانبخش، لكنه كان يأمل أن يشارك بعد التألق في بلجيكا.

بدأ اللاعب المشاركة مع فريق برايتون، حيث قدم أداء جيد في الخسارة بهدف نظيف أمام مانشستر سيتي، وشارك لمدة 68 دقيقة لمس الكرة 25 مرة وراوغ لاعبي مانشستر سيتي 3 مرات، وقدم مساهمتين على مستوى الدفاع، وصنع فرصة لزملائه.

ولعب بديلا في مباراة ليدز يونايتد، وشارك في 3 مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي لكنه لم يصنع أو يسجل.

ابتعد تاو عن المشاركة مع برايتون منذ فبراير من العام الحالي قبل أن يعود في مايو بتمريرة حاسمة أمام وست هام في الجولة 36 في مباراة انتهت بهدف لكل فريق، رغم دخوله المباراة قبل 17 دقيقة على نهاية المباراة.

كان لديه 12 لمسة في اللقاء، وأكمل 7 تمريرات، وخلق فرصتين، وتمكن من صناعة هدف التعادل لـ داني ويلبيك.

أشاد جراهام بوتر مدرب برايتون حينها بـ تاو، لكنه لم يشارك في آخر مباراتين أمام مانشستر سيتي وآرسنال من الموسم الماضي.

وسجل تاو الهدف الأول في تحضيرات برايتون للموسم الجديد في انتصارهم 3-1 على لوتون تاون في مباراة ودية قبل أن يفاوض الأهلي اللاعب ولم يشارك بعدها في ودية خيتافي قبل أن يعود إلى جنوب إفريقيا لإنهاء بعض المتعلقات من أجل الانضمام إلى الأهلي.

العودة إلى أدغال إفريقيا

عاد تاو إلى القارة السمراء، وقد أثبت صحة وجهة نظر كليف باركر مدرب جنوب إفريقيا السابق الذي علق قبل انتقال اللاعب إلى برايتون الإنجليزي، حيث قال "يجب على بيرسي أولا وقبل كل شيء الانضمام إلى فريق ليلعب باستمرار، المكان الوحيد الذي تطور فيه مهاراتك كلاعب كرة قدم هو الملعب".

وتابع "ربما كان عليه شق طريقه عبر دوريات أضعف في أوروبا كما فعل بيني مكارثي من قبل، أنا لا أقارن لأنني أعتقد أن بيني لاعب أفضل".

وأتم "آخر مرة حصل فيها منتخب بافانا على منتخب يمتلك العديد من المواهب بالخارج عام 2002، كان هناك لاعبون في مانشستر يونايتد وأياكس أمستردام وليدز يونايتد وبورتو من بين أفضل أندية أوروبا".

ربما كان تاو يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم على الكرة الإنجليزية خاصة أنه قضى 6 شهور فقط، فلئن اختار إنهاء تلك المغامرة بالعودة إلى النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في إفريقيا ليبدأ صفحة جديدة في مسيرته، فعليه التتويج بالبطولات قبل العودة إلى أوروبا مرة أخرى إن سنحت الفرصة.

في النهاية، موسيماني نجح في إقناع تاو بترك الدوري الإنجليزي والعودة إلى أدغال القارة مرة أخرى، وأشاد باللاعب كلما تحدث عنه، حيث قال "تاو مثل ميسي، لديه الكثير ليظهره لك في كل مباراة، لذلك يجب أن نمنحه الفرصة ليظهر مهاراته، أريد التعاقد مع تاو إذا وافق برايتون على بيعه وإذا استطعنا دفع راتبه الضخم".

دعونا ننتظر تجربة بيرسي تاو مع الأهلي، وسرعان ما سنعرف إذا كان تاو يمثل إضافة حقيقية لخط هجوم المارد الأحمر أم لا.