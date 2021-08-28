مؤتمر كومان: فليتعاقد ريال مدريد مع مبابي لو يملك الثمن.. لاعب أتمناه في فريقي

قال رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني إن الفريق لا يمكنه منافسة باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يتمنى ضم النجم كيليان مبابي الذي يفاوضه ريال مدريد.

وأضاف كومان، خلال المؤتمر الصحفي استعدادا لمباراة خيتافي غدا الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، قائلا:"بالنظر للأرقام التي تُطرح في سوق الانتقالات حاليا، من الجنون دفع هذه المبالغ الكبيرة، إذا نظرنا للوضع الاقتصادي في العالم".

وعن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أوضح كومان " لست قلقا بشأن ذلك".

وتابع "لو يمتلك ريال مدريد المال الكافي فليتعاقد مع مبابي، أحد أفضل اللاعبين في العالم، بالتأكيد أود ضمه إلى فريقي".

وعن صاحب القميص رقم 10 في النادي بعد رحيل الأسطورة ليونيل ميسي إلى باريس، قال كومان:"لا أعلم، هذا أمر خاص بالنادي".

وواصل كومان معلقا على رحيل لاعبين عن برشلونة "لا تزال هناك أيام متبقية من أجل بيع من يريدون فرقا جديدة".

وأوضح "ميراليم بيانيتش أحدهم، حالته جيدة ولذلك دخل القائمة، أرى من قلة الاحترام عدم استدعائه والاكتفاء بعشرين لاعبا فقط".

واستطرد "بخصوص فاتي، أمامنا طريق طويلة حتى يتمكن من المنافسة على أعلى مستوى، غاب 8 أو 9 أشهر، لا يمكن استعادته خلال أسبوعين أو ثلاثة، لن يتمكن من اللعب ضد اشبيلية في الجولة الرابعة".

وعن موقف إيلاش موريبا مع الفريق قال كومان:"قلت رأيي في السابق، القرار الآن للنادي والوكلاء واللاعب، بعض الأندية مهتمة به عليها دفع ما يطلبه النادي".

يذكر أن برشلونة يواجه خيتافي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو غدا في الساعه 5 مساء.

ويحتل برشلونة المركز السادس ضمن جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بفوز أمام ريال سوسيداد وتعادل أمام أتليتك بيلباو.