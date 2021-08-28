تياجو سيلفا: تعاقد باريس مع راموس أحزنني كثيرا

السبت، 28 أغسطس 2021 - 12:31

كتب : FilGoal

تياجو سيلفا - تشيلسي - سيتي

أبدى تياجو سيلفا مدافع تشيلسي ضيقه من تعاقد باريس سان جيرمان، ناديه السابق، مع اللاعب الإسباني المخضرم سيرخيو راموس.

تياجو سيلفا

النادي : تشيلسي

سيرخيو راموس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وحصل باريس على خدمات راموس (35 عاما) بعدما انتهى عقده مع ريال مدريد، قبل أن يضم النادي أيضا أشرف حكيمي وجورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما والأسطورة ليونيل ميسي.

وقال البرازيلي لـESPN:"ليس لدي شيء ضد راموس، لكن حين عرضوا عليه عقدا مدته موسمين، كان عمره مثل عمري العام الماضي".

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وواصل اللاعب البالغ عمره 36 عاما "هذا أحزنني كثيرا. لم أتحدث عن الأمر مع أحد، لأنه أحزنني جدا، شعرت أني لم أقدم شيئا لباريس. رحيلي عن الفريق بات من الماضي، لكني أفكر فيما حدث، لربما اتخذت الأمور مسارا آخر".

واستمر "لم ألعب لباريس ثمانية أيام أو ثمانية أشهر، بل ثماني سنوات مليئة بالانتصارات، كثير من العمل لتغيير النادي، ولوضعه في المكانة التي يوجد بها حاليا".

وأتم "أردت الفوز لباريس، لأن النادي يستحق كل الاحترام، لكن بالنظر لما حدث، لدي ذلك الحزن، وأعتقد أنه لربما سارت الأمور بشكل مختلف".

ورحل تياجو سيلفا مجانا عن باريس مع نهاية موسم 2019-2020 الذي أنهاه النادي وصيفا لدوري أبطال أوروبا.

ثم انضم لاعب ميلان السابق لفريق تشيلسي وتوج بلقب دوري الأبطال موسم 2020-2021.

ودافع سيلفا عن فريق باريس في 315 مباراة وسجل 17 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

وتوج بـ25 لقبا مع الفريق.

تياجو سيلفا سيرخيو راموس باريس سان جيرمان
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