بارالمبياد طوكيو 2020 - برونزية لمصر.. محمد صبحي يحصد المركز الثالث في رفع الأثقال

تواصل مصر حصد الميداليات في منافسات رفع الأثقال ببارالمبياد طوكيو 2020، بعدما حصد محمد صبحي الميدالية البرونزية في منافسات وزن 80 كجم.

وحصد محمد صبحي البرونزية بعدما رفع وزن 212 كجم.

وحل ثالثا بعد الإيراني روح الله روستامي والصيني جيو شياوفي.

وسبق أن فاز محمد صبحي بفضية بارالمبياد لندن 2012.

ورفعت مصر رصيدها حتى الآن 5 ميداليات وجميعها من رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو 2020، بواقع 4 فضيات وبرونزية.

فبدأ الأسطورة شريف عثمان التتويج المصري بالميدالية الفضية لمنافسات وزن 59 كجم.

كما فازت رحاب رضوان بالميدالية الفضية الثانية لمصر بعد أن حلت ثانية في منافسات 50 كجم.

وحصد محمود عطية ميدالية جديدة لمصر في رفع الأثقال في منافسات 72 كجم.

وفازت الأسطورة فاطمة عمر بالفضية في منافسات 67 كجم.