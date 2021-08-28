انتهت سلة - مصر (86) (78) غينيا.. نهاية اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وغينيا في الجولة الثالثة من بطولة إفريقيا لكرة السلة 2021.

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره بالفوز على إفريقيا الوسطى ثم خسر من تونس.

تذاع على بي إن سبورتس 3.

ويحتاج منتخب مصر للفوز بالمباراة من أجل حصد بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي على الأقل.

ويتم إقصاء المنتخب الأخير من كل مجموعة وصاحب المركز الرابع بينما يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى ربع النهائي.

بينما صاحبا المركزين الثاني والثالث يتأهلان إلى ثمن النهائي إذ يتأهل 12 منتخبا في النهاية للأدوار الإقصائية بعد استبعاد صاحب المركز الرابع من كل مجموعة.

بعدما تأهل متصدروا المجموعات الأربعة إلى ربع النهائي مباشرة، ينتظر كل منهم الفائز من مواجهة ثمن النهائي بين ثاني وثالث كل مجموعة.

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نهاية اللقاء.. غينيا 86-78 مصر

ق 2: مصر تقلص الفارق لـ 7 نقاط.. غينيا 81-74 مصر

ق 4: غينيا 77-65 مصر

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث.. غينيا 65-59 مصر

ق 2: غينيا 59-47 مصر

ق 5: غينيا 55-46 مصر

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني.. غينيا 48-35 مصر

ق 3: غينيا 42-23 مصر

ق 5: 39-21 لغينيا

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول.. 28-15 لغينيا

ق 1: غينيا توسع الفارق إلى 28-15.

ق 4: غينيا تتقدم على مصر 17-13

بداية اللقاء