سبورت: موريبا يقترب من توتنام

ما زال لاعب برشلونة الشاب إيلاش موريبا يبحث عن مخرج لأزمته مع النادي، عن طريق محاولة الانتقال إلى ناد أخر قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن موريبا يريد إنقاذ موسمه بالانتقال لفريق آخر في الأيام الأخيرة من الميركاتو.

وأضاف تقرير الصحيفة أن اللاعب الغيني طلبومن وكلائه الاستماع إلى عرض توتنام الإنجليزي، الفريق الذي لا يرغب فقط في تلبية مطالبه المالية العالية، بل يمكنه أيضا دفع تكاليف الانتقال التي طلبها نادي برشلونة.

وأوضحت سبورت أن ثمة لقاء بين الممثلين القانونيين لموريبا والفريق الإنجليزي لمحاولة التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يساعد في إتمام الصفقة، إذ يتفق برشلونة وتوتنهام على الشروط نفسها.

وتابع التقرير أن توتنام سيدفع 15 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب، وبالتالي سيكون في مقدور موريبا أن يشارك في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ولكن اللاعب كان يتمنى أن ينتقل إلى ناد يلعب في دوري أبطال أوروبا.

واختتمت سبورت تقريرها بأن اللاعب كان في مرحلة التفاوض مع لايبزيج الألماني، ولكن المفاوضات توقفت لأن الأخير أراد دفع 8 ملايين يورو فقط، وهذا لا يلبي رغبات برشلونة.

ويحصل إيلاش موريبا صاحب الـ18 عاما على راتب سنوي يصل إلى مليوني يورو، لكنه يريد زيادة في الراتب ليصل إلى 3 ملايين، وهو ما رفضته إدارة بلاوجرانا.

ولعب موريبا 14 مباراة بقميص برشلونة سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 3 أخرين.