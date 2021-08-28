سلة 3×3 - إنجاز تاريخي.. مصر إلى نصف نهائي كأس العالم تحت 18 عاما

وصل لمنتخب مصر لكرة السلة 3×3 إلى نصف النهائي كأس العالم تحت 18 عاما في إنجاز يحدث لأول مرة.

وتقام بطولة كأس العالم 2021 في المجر.

مصر تفوقت على كازاخستان بنتيجة 21-16 في ربع النهائي.

وينتظر المنتخب المصري الفائز من الدومينيكان وإستونيا لملاقاته في نصف النهائي غدا الأحد.

وكان منتخب مصر قد تصدر مجموعته بالفوز في مبارياته الأربع على بيلاروسيا وإسرائيل وألمانيا ورومانيا.

ويتكون منتخب مصر من الرباعي: مؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومحمود وليد وأحمد ياسر.

ويعد منتخب مصر الأول إفريقيًا الذي يصل إلى تلك المرحلة في البطولة.

كما يعد الثاني عربيا بعد قطر التي حققت لقب نسخة 2016.

ويعد منتخب نيوزيلاندا الأكثر تتويجا باللقب برصيد لقبين للبطولة التي أقيمت لأول مرة عام 2011.

ويحمل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لقب النسخة الأخيرة.