مواعيد مباريات السبت 28 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.. ختام الدوري وقمم أوروبية ويد الأهلي وسلة مصر

ختام الدوري المصري ويوم حافل في الكرة الأوروبية والأهلي يواصل مشواره بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد ومصر في كرة السلة.

FilGoal.com يعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 28 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

يُختتم موسم 2020-2021 من الدوري المصري بخمس مباريات.

في الخامسة مساءً، يلتقي بيراميدز مع غزل المحلة وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يلتقي المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

وعلى أون تايم سبورتس 3 تذاع مباراة الإنتاج الحربي ووادي دجلة في السابعة مساءً.

وفي التاسعة مساءً يحل مصر للمقاصة ضيفا على سموحة وتذاع على أون تايم سبورتس 3.

وعبر أون تايم سبورتس 2 يستضيف إنبي ضيفه الجونة في التاسعة مساء.

الدوري الإنجليزي

يوم قمم السبت يبدأ بلقاء مانشستر سيتي ضد أرسنال في الواحدة والنصف ظهرا وتذاع على بي إن بريميوم 1.

وفي السادسة والنصف مساءً يحل تشيلسي ضيفا على ليفربول وتذاع على نفس القناة.

الدوري الإسباني

في العاشرة مساءً يحل ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس وتذاع على بي إن بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف يوفنتوس ضيفه إمبولي في التاسعة إلا الربع وتذاع عبر حساب الدوري الإيطالي على يوتيوب.

الأهلي وكأس الكؤوس الإفريقية

يخوض الأهلي ثالث مواجهاته في دور المجموعات عندما يواجه فاب ياوندي الكاميروني في السادسة مساءً والمباراة غير مذاعة عربيا.

منتخب مصر للسلة

في المباراة الأخيرة من دور المجموعات يواجه منتخب مصر لكرة السلة نظيره الغيني في بطولة إفريقيا لكرة السلة "أفروباسكت" وتذاع عبر بي إن سبورتس 3 في الثانية عشر ظهرا.

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