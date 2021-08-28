بارالمبياد طوكيو 2020 - فضية رابعة لمصر.. الأسطورة فاطمة عمر تحصد ميداليتها السادسة

السبت، 28 أغسطس 2021 - 10:18

كتب : FilGoal

فاطمة عمر وفضية بارالمبياد طوكيو 2020 - رفع أثقال

حصدت الأسطورة المصرية فاطمة عمر ميدالية فضية لمصر في رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو 2020 بمنافسات وزن 67 كجم.

الأسطورة المصرية رفعت رصيدها من الميداليات البارالمبية إلى 6، إذ تشارك للمرة السادسة على التوالي منذ بارالمبياد سيدني 2000.

ورفعت فاطمة عمر رصيدها من الميداليات إلى 6 بواقع 4 ذهبيات في سيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012، وفضية ريو 2016 وأضافت لها فضية طوكيو 2020.

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وحلت الرباعة المصرية في المركز الثاني بعدما رفعت وزن 127 كيلوجراما، بعد الصينية تان يوجياو التي حصدت الذهبية.

ورفعت مصر رصيدها حتى الآن 4 ميداليات فضية وجميعها من رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو 2020.

فبدأ الأسطورة شريف عثمان التتويج المصري بالميدالية الفضية لمنافسات وزن 59 كجم.

كما فازت رحاب رضوان بالميدالية الفضية الثانية لمصر بعد أن حلت ثانية في منافسات 50 كجم.

وحصد محمود عطية ميدالية جديدة لمصر في رفع الأثقال في منافسات 72 كجم.

بارالمبياد طوكيو 2020 فاطمة عمر رفع أثقال
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