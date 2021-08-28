بارالمبياد طوكيو 2020 - فاطمة قرني تنهي رابعة بفارق 4 كيلوجرامات عن الذهبية
السبت، 28 أغسطس 2021 - 10:03
كتب : FilGoal
حلت الرباعة المصرية فاطمة قرني في المركز الرابع في منافسات رفع الأثقال وزن 61 كجم في بارالمبياد طوكيو 2020.
وخسرت فاطمة فرصة الفوز بالميدالية البرونزية بفارق 3 كيلوجرامات عن الرباعة النيجيرية لوسي إيجكي.
فيما حققت المكسيكية إيميليا بيريز الذهبية بفارق 4 كيلوجرامات عن الوزن الذي رفعته فاطمة قرني.
ورفعت الرباعة المصرية وزن 127 كجم في المحاولة الثالثة.
وحققت مصر حتى الآن 3 ميداليات فضية وجميعها من رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو 2020.
فبدأ الأسطورة شريف عثمان التتويج المصري بالميدالية الفضية لمنافسات وزن 59 كجم.
كما فازت رحاب رضوان بالميدالية الفضية الثانية لمصر بعد أن حلت ثانية في منافسات 50 كجم.
وحصد محمود عطية ميدالية جديدة لمصر في رفع الأثقال في منافسات 72 كجم.
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