بارالمبياد طوكيو 2020 - فاطمة قرني تنهي رابعة بفارق 4 كيلوجرامات عن الذهبية

حلت الرباعة المصرية فاطمة قرني في المركز الرابع في منافسات رفع الأثقال وزن 61 كجم في بارالمبياد طوكيو 2020.

وخسرت فاطمة فرصة الفوز بالميدالية البرونزية بفارق 3 كيلوجرامات عن الرباعة النيجيرية لوسي إيجكي.

فيما حققت المكسيكية إيميليا بيريز الذهبية بفارق 4 كيلوجرامات عن الوزن الذي رفعته فاطمة قرني.

ورفعت الرباعة المصرية وزن 127 كجم في المحاولة الثالثة.

وحققت مصر حتى الآن 3 ميداليات فضية وجميعها من رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو 2020.

فبدأ الأسطورة شريف عثمان التتويج المصري بالميدالية الفضية لمنافسات وزن 59 كجم.

كما فازت رحاب رضوان بالميدالية الفضية الثانية لمصر بعد أن حلت ثانية في منافسات 50 كجم.

وحصد محمود عطية ميدالية جديدة لمصر في رفع الأثقال في منافسات 72 كجم.