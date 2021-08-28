بارالمبياد طوكيو 2020 - فضية ثالثة لمصر.. محمود عطية يحصد المركز الثاني في رفع الأثقال

حصد الرباع محمود عطية ميدالية جديدة لمصر في رفع الأثقال بـ بارالمبياد طوكيو 2020، بالفوز بفضية.

واستطاع عطية رفع وزن 191 كجم في المحاولة الثالثة ليحصد الفضية في وزن 72 كجم.

وحل المصري ثانيا خلف الماليزي جوستن بوني الذي رفع وزن 228 كجم.

لترفع مصر رصيدها في بارالمبياد طوكيو 2020 إلى 3 ميداليات فضية وجميعها في رفع الأثقال.

فبدأ الأسطورة شريف عثمان التتويج المصري بالميدالية الفضية لمنافسات وزن 59 كجم.

كما فازت رحاب رضوان بالميدالية الفضية الثانية لمصر بعد أن حلت ثانية في منافسات 50 كجم.