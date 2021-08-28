محمد عواد: أبلغت الزمالك برغبتي في الاستمرار.. وتلك حقيقة قيمة راتبي

السبت، 28 أغسطس 2021 - 01:34

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك

كشف محمد عواد حارس نادي الزمالك عن قراره بالاستمرار مع الفريق بشكل نهائي.

الزمالك توج بطلا للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه.

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وقال محمد عواد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "رغبتي الأولى والأخيرة منذ البداية كانت الزمالك. سبق وأعلنت هذا أكثر من مرة".

وأضاف "إن كنت أحب الزمالك من قبل 200% فبعد ما رأيته من جماهير الزمالك من حب، لا يمكنني أن أنسى هذا أبدا، خصوصا حينما عدت للعب مجددا. أضع كل هذا فوق رأسي".

حارس الزمالك أكمل "منذ انضمامي لنادي الزمالك وأنا أحمل على رأسي هم مقابل التعاقد وكأنني أحصل على كل أموال النادي".

وأوضح "الأرقام المعلنة في الإعلام يخصم منها 35% ضرائب، وفي النهاية يكون راتبي مماثل لكافة لاعبي الفئة الأولى بالفريق".

عواد استمر "قراري هو الاستمرار مع الزمالك، وجلست مع باتريس كارتيرون وأخطرته بذلك".

وأتم "كارتيرون أيضا لا يمانع، وأخطرني أنه سيجلس مع إدارة النادي وينقل لهم الأمر".

وانضم محمد عواد إلى الزمالك عام 2019 قادما من الإسماعيلي.

صاحب الـ29 عاما توج مع الزمالك بألقاب الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي.

وشارك عواد مع الزمالك في 8 مباريات هذا الموسم. كانت أبرز لقطاته فيها هي التصدي لركلتي جزاء أمام المصري.

في الدوري الزمالك محمد عواد
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