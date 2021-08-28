وكيل أجايي يكشف لـ في الجول مستجدات مصيره مع الأهلي

السبت، 28 أغسطس 2021 - 01:12

كتب : أحمد الخولي

جونيور أجايي الأهلي الإسماعيلي

كشف جون إدوارد وكيل أعمال جونيور أجايي بأنه لم يحسم مصيره مع الأهلي حتى الآن.

وقال إدوارد في تصريحات لـFilGoal.com: "لم ندخل في مفاوضات رسمية باسم جونيور أجايي مع أي نادي لأنه على قوة وذمة الأهلي".

وأضاف "كما أننا لم نجتمع مع مسؤولي الأهلي من أجل إنهاء العلاقة بشكل رسمي، وبالتالي فاللاعب متواجد لنهاية مدة تعاقده".

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وكيل أجايي أتم "أجايي سافر لقضاء إجازة مدتها أسبوع، ثم سيعود بعدها للقاهرة لمعرفة ما سيحدث".

كان الأهلي قد أعلن ضم ثنائي أجنبي للموسم المقبل، هو لويس ميكيسون من سيمبا، وبيرسي تاو من برايتون.

ويملك الأهلي حاليا 7 لاعبين أجانب، هم علي معلول، وأليو ديانج، وبدر بانون، وجونيور أجايي، ووالتر بواليا، ولويس ميكيسون، وبيرسي تاو.

ويحتاج الأهلي للتخلص من أجنبين قبل بداية الموسم المقبل، إذ تسمح لائحة القيد للدوري في الموسم المقبل بقيد 5 لاعبين أجانب، مع معاملة اللاعب الفلسطيني على أنه لاعب مصري.

ومازال الموسم في مصر لم ينته، إذ ينتظر الأهلي مواجهة إنبي في دور الـ16 من كأس مصر في وقت يحدد لاحقا.

في الدوري الأهلي جونيور أجايي
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