إسلام جابر: معسكر الإسكندرية كان فارقا.. وأهدي الدوري لجماهيرنا العظيمة
السبت، 28 أغسطس 2021 - 00:56
كتب : FilGoal
أهدى إسلام جابر لاعب نادي الزمالك، لقب الدوري المصري لجماهير فريقه.
إسلام جابر
النادي : الزمالك
توج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه.
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لحظات تسيلم درع #الدوري_المصري_الممتاز موسم ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلي نادي #الزمالك بطل الدوري ⚽🏹 pic.twitter.com/lYhje7v7cz— WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 27, 2021
وقال إسلام جابر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "أهدي اللقب لجماهير الزمالك العظيمة التي أغضبناها في الفترة الأخيرة".
وأضاف "نستحق الدوري، وبإذن الله نستهدف لقب الكأس بالفترة المقبلة.
لاعب الوسط أتبع "تعاملنا مع كل المباريات على أنها كؤوس، ووقفنا مع أنفسنا في معسكر الإسكندرية وتعاهدنا على تحقيق اللقب".
وأتم "بالفعل فزنا بكل المباريات منذ ذلك الحين وحسمنا لقب الدوري".
كان الزمالك قد اختتم بطولة الدوري المصري بالتعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة.
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#الزمالك بطل الدوري يختتم البطولة بالتعادل الايجابي مع #البنك_الأهلي بهدف لمثله ⚽— WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 27, 2021
⚪ أيمن حفني ٧٢'
🟠 كريم بامبو ٨٤' pic.twitter.com/o0PHNJOKMC