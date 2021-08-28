إسلام جابر: معسكر الإسكندرية كان فارقا.. وأهدي الدوري لجماهيرنا العظيمة

أهدى إسلام جابر لاعب نادي الزمالك، لقب الدوري المصري لجماهير فريقه.

توج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه.

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وقال إسلام جابر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "أهدي اللقب لجماهير الزمالك العظيمة التي أغضبناها في الفترة الأخيرة".

وأضاف "نستحق الدوري، وبإذن الله نستهدف لقب الكأس بالفترة المقبلة.















































































































































































































لاعب الوسط أتبع "تعاملنا مع كل المباريات على أنها كؤوس، ووقفنا مع أنفسنا في معسكر الإسكندرية وتعاهدنا على تحقيق اللقب".

وأتم "بالفعل فزنا بكل المباريات منذ ذلك الحين وحسمنا لقب الدوري".

كان الزمالك قد اختتم بطولة الدوري المصري بالتعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة.

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#الزمالك بطل الدوري يختتم البطولة بالتعادل الايجابي مع #البنك_الأهلي بهدف لمثله ⚽

⚪ أيمن حفني ٧٢'

🟠 كريم بامبو ٨٤' pic.twitter.com/o0PHNJOKMC — WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 27, 2021