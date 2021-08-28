إسلام جابر: معسكر الإسكندرية كان فارقا.. وأهدي الدوري لجماهيرنا العظيمة

السبت، 28 أغسطس 2021 - 00:56

كتب : FilGoal

إسلام جابر مع الزمالك أمام حرس الحدود

أهدى إسلام جابر لاعب نادي الزمالك، لقب الدوري المصري لجماهير فريقه.

توج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه.

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وقال إسلام جابر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "أهدي اللقب لجماهير الزمالك العظيمة التي أغضبناها في الفترة الأخيرة".

وأضاف "نستحق الدوري، وبإذن الله نستهدف لقب الكأس بالفترة المقبلة.

لاعب الوسط أتبع "تعاملنا مع كل المباريات على أنها كؤوس، ووقفنا مع أنفسنا في معسكر الإسكندرية وتعاهدنا على تحقيق اللقب".

وأتم "بالفعل فزنا بكل المباريات منذ ذلك الحين وحسمنا لقب الدوري".

كان الزمالك قد اختتم بطولة الدوري المصري بالتعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة.

في الدوري الزمالك إسلام جابر
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