البدري عن أزمة صلاح والنني: لماذا لا تستخدم إنجلترا المسحات الطبية قبل الحجر الصحي؟

أبدى حسام البدري مدرب مصر أمله في حل الحكومة البريطانية لمشكلة منع رابطة الدوري الإنجليزي تسريح لاعبين دوليين للمشاركة في تصفيات المونديال في سبتمبر المقبل.

ومنعت رابطة الدوري بعض اللاعبين من الانضمام لمنتخبات بلادهم لأنهم سيسافرون إلى دول معينة يجب على العائدين منها إلى إنجلترا الخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام.

ولأن مصر من هذه الدول منعت الرابطة سفر محمد صلاح ومحمد النني لمصر للمشاركة ضد أنجولا في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

لكن بمقدور نجمي ليفربول وأرسنال على الترتيب المشاركة مع مصر حين تحل ضيفة على الجابون في 5 سبتمبر المقبل.

وقال البدري في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس:"هذا ليس عادلا لأنها تصفيات كأس العالم، لن يكون الأمر عادلا لبعض المنتخبات التي لا يمكنها الحصول على كل لاعبيها مثل مصر".

وأضاف "هذا ما قلناه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حين طالبناه بالحديث مع السلطات البريطانية ومحاولة إقناعها. رسالتي للحكومة البريطانية هي أن كرة القدم مهمة للغاية، خصوصا في إنجلترا، وهم يعرفون ذلك".

وأوضح "هذه التصفيات مهمة للغاية ولذلك يستطيعون إيجاد الحل، يمكنهم أن يضمنوا لنا مشاركة صلاح والنني دون الحاجة لحجر صحي، على أن يعودا مباشرة لفريقيهما".

وتابع "أثق في إمكانية إيجاد الحل، صلاح والنني يريدان المشاركة معنا، لقد تحدثت معهما وأخبراني برغبتهما في حل المشكلة".

واختتم البدري "لكن للأسف حتى الآن لا نملك أخبارا جيدة. أعتقد أن استخدام المسحات قد يحل المشكلة، ليس من العدل أن نخسر اللاعبين".

ويحاول الاتحاد المصري لكرة القدم بالتواصل مع فيفا حل المشكلة ليشارك صلاح والنني ضد أنجولا.

وناشد فيفا الحكومة البريطانية لحل الأزمة.

وتستضيف مصر فريق أنجولا يوم الأربعاء ثم تلعب ضد الجابون في 5 سبتمبر.