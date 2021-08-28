هالاند يحسم قمة الإثارة لدورتموند على حساب هوفنهايم

في مباراة مثيرة للغاية، تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الألماني.

بعد شوط أول سلبي لم يكن ينذر بما سيحدث لاحقا، حيث بدأ العرض في الدقيقة 49 بهدف دورتموند الأول عن طريق جيوفاني رينا بعد تمريرة حاسمة من جود بيلينجهام.

وفي الدقيقة 61 نجح كريستوف بومجارتنر في إدراك التعادل لهوفنهايم بعد تمريرة من دينيس جيجر.

سرعان ما استرد بوروسيا دورتموند التقدم في الدقيقة 69 وهذه المرة بتوقيع بيلينجهام صانع الهدف الأول.

اقتربت المباراة من منعطفها الأخير ولكن الدقيقة 90 حملت هدف التعادل للضيوف مرة أخرى بواسطة مؤنس دبور الذي حل بديلا قبل الهدف بسبع دقائق، بعد تمريرة حاسمة من كيفن أكبوجوما.

لم يتوقف العرض هنا، إذ نجح إيرلينج هالاند الفائز لتوه بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا بتسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 91.

بتلك النتيجة يتصدر بوروسيا دورتموند جدول ترتيب البوندسليجا بالعلامة الكاملة ٩ نقاط من 3 مباريات، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند ٤ نقاط في المركز الرابع مؤقتا.

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