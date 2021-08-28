عبد الله جمعة: رددنا على من شككوا فينا

السبت، 28 أغسطس 2021 - 00:16

كتب : FilGoal

عبد الله جمعة - الزمالك

شدد عبد الله جمعة لاعب الزمالك على أحقية فريقه بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال جمعة عبر قناة الزمالك:"كثيرون تحدثوا عنا بشكل غير لائق، لكننا تجاهلنا ذلك ورددنا في الملعب".

وواصل "توجنا بلقب والآن نفكر في كأس مصر".

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وأتم "تعافيت وأتدرب الآن وبت جاهزا للمباريات".

وتعادل الزمالك بهدف لمثله أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة في الجولة الأخيرة من الدوري.

وفاز الفريق بلقب الدوري يوم الثلاثاء بعدما أسقاط الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.

واستعاد الزمالك اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014-2015.

عبد الله جمعة الزمالك
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