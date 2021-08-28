عبد الله جمعة: رددنا على من شككوا فينا

شدد عبد الله جمعة لاعب الزمالك على أحقية فريقه بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وقال جمعة عبر قناة الزمالك:"كثيرون تحدثوا عنا بشكل غير لائق، لكننا تجاهلنا ذلك ورددنا في الملعب".

وواصل "توجنا بلقب والآن نفكر في كأس مصر".

وأتم "تعافيت وأتدرب الآن وبت جاهزا للمباريات".

وتعادل الزمالك بهدف لمثله أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة في الجولة الأخيرة من الدوري.

وفاز الفريق بلقب الدوري يوم الثلاثاء بعدما أسقاط الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.

واستعاد الزمالك اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014-2015.