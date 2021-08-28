محمود علاء: جمهور الزمالك فوق رأسي.. وأغلقت باب الرحيل تماما

السبت، 28 أغسطس 2021 - 00:09

كتب : FilGoal

محمود علاء يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في حرس الحدود

أشاد محمود علاء مدافع الزمالك بجمهور الفريق بعد التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 2020-2021، فيما كشف أنه قرر الاستمرار مع الفريق.

محمود علاء

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال علاء عبر قناة الزمالك:"جمهور الفريق تضعه فوق رأسك طوال عمرك".

وأضاف "هدفي الأغلى مع الزمالك؟ ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2019".

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مدافع الزمالك أكمل "لا أفكر مطلقا في الرحيل عن الزمالك. أغلقت باب العروض تماما، ولا أفكر سوى في حصد البطولات من أجل جماهير الزمالك".

وتعادل الزمالك بهدف لمثله أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة في الجولة الأخيرة من الدوري.

وفاز الفريق بلقب الدوري يوم الثلاثاء بعدما أسقاط الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.

واستعاد الزمالك اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014-2015.

محمود علاء الزمالك الدوري المصري
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