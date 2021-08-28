في يومه الأول.. كوريا يقود إنتر ميلان للفوز على فيرونا

السبت، 28 أغسطس 2021 - 00:06

كتب : أحمد أباظة

خواكين كوريا يحتفل بهدف إنتر ميلان في هيلاس فيرونا

تغلب إنتر ميلان على مضيفه هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الإيطالي.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة ١٥ بعد تمريرة من الحارس سمير هاندانوفيتش صوب ميلان شكرينيار ولكن نجح إيفان إليتش في اعتراضها ثم تسجيلها من فوق الحارس.

ونجح فيرونا في الخروج بالتقدم من الشوط الأول، ولكن سرعان ما تمكن النيراتزوري من إدراك التعادل بهدف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة ٤٧، بعد عرضية من اليسار حولها بالرأس في الشباك.

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استمر التعادل حتى الدقيقة ٨٣، حين نجح خوان كوريا الوافد لتوه من لاتسيو في تسجيل التقدم بعد عرضية من ماتيو دارميان حولها برأسه في الشباك.

وأخيرا في الدقيقة ٩٤، سجل كوريا الهدف الثالث للفريق والثاني له في المباراة بعد تمريرة حاسمة من نيكولو باريلا.

بذلك يواصل إنتر ميلان دفاعه عن اللقب بنجاح رافعا رصيده إلى ٦ نقاط، حيث سحق جنوى برباعية نظيفة في الجولة الأولى فيما يحتل فيرونا المركز التاسع عشر بالخسارة الثانية على التوالي بلا نقاط.

الدوري الإيطالي إنتر ميلان هيلاس فيرونا خواكين كوريا
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