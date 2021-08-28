محمد عواد يتحدث عن مستقبله مع الزمالك

السبت، 28 أغسطس 2021 - 00:00

كتب : FilGoal

محمد عواد يتصدى لركلة جزاء أمام المصري

كشف محمد عواد حارس نادي الزمالك عن موقفه من الاستمرار مع الفريق بالموسم المقبل.

وقال محمد عواد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "أبارك لجماهير الزمالك مجهود موسم صعب جدا علينا".

وأضاف "اليوم حملنا درع الدوري الغائب منذ 6 سنوات وإن شاء الله ربنا يوفقنا الفترة المقبلة في تحقيق بطولات أكثر".

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حارس الزمالك أكمل "أنا تحت أمر الزمالك سواء بالاستمرار أو الرحيل عن الفريق".

وأتم "قراري هو الاستمرار مع الزمالك، لكن القرار في يد الإدارة".

وانضم محمد عواد إلى الزمالك عام 2019 قادما من الإسماعيلي.

صاحب الـ29 عاما توج مع الزمالك بألقاب الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي.

وشارك عواد مع الزمالك في 8 مباريات هذا الموسم. كانت أبرز لقطاته فيها هي التصدي لركلتي جزاء أمام المصري.

في الدوري الزمالك محمد عواد
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