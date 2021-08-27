طارق حامد: شكرا جمهور الزمالك ومرتضى وساسي وباتشيكو.. الأفضل لم يأت بعد

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 23:40

كتب : نادر عيد

طارق حامد - الزمالك - وادي دجلة

وجه طارق حامد لاعب وسط الزمالك شكره لجمهور الفريق ومرتضى منصور الرئيس الأسبق للنادي، وكذلك فرجاني ساسي النجم التونسي وجايمي باتشيكو المدرب البرتغالي اللذين رحلا قبل أشهر عن الفريق.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال حامد عبر قناة أون تايم سبورتس:"حققنا اللقب في ظل ظروف صعبة مررنا بها، كانت هناك مشاكل إدارية. أشكر الجهاز الفني واللاعبين، وكل من ساهم في هذا اللقب".

وأضاف "لن أنسى مرتضى منصور، اللواء عماد عبد العزيز، والمجلس الحالي برئاسة حسين لبيب. أيضا فرجاني ساسي وجايمي باتشيكو".

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واستمر "لا توجد بطولة دوري سهلة، لابد أن تفوز بأكبر كم من المباريات لتتوج، معسكر برج العرب كان سببا رئيسيا في الفوز باللقب. الدوري ليس نهاية المطاف، الأفضل لم يأت بعد".

وأتم "أشكر جمهور الزمالك الوفي الذي بدونه لا أساوي شيئا".

وتعادل الزمالك بهدف لمثله أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة في الجولة الأخيرة من الدوري.

وفاز الفريق بلقب الدوري يوم الثلاثاء بعدما أسقاط الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.

واستعاد الزمالك اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014-2015.

طارق حامد الزمالك الدوري المصري
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