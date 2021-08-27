زيزو: التتويج تعويض بجزء لما تحمله جمهور الزمالك

يرى أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك أن تتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز يمثل تعويضا لجمهور النادي عن إخفاقات سابقة.

وقال زيزو عبر قناة ناديه:"أهم شيء أن الجمهور سعيد، فالكرة في الأخير للجمهور".

وأضاف "عوضنا الجمهور بجزء مما تحمله. أجمل شيء هو الفوز بلقب صعب".

وأتم "سر نجاح الفريق أن الكل على قلب رجل واحد، البديل يريد الفوز أكثر من الأساسي".

وتعادل الزمالك بهدف لمثله أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة في الجولة الأخيرة من الدوري.

وفاز الفريق بلقب الدوري يوم الثلاثاء بعدما أسقاط الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.

واستعاد الزمالك اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014-2015.