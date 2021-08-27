هداف الدوري.. محمد شريف يكتب تاريخا لم يتحقق منذ 46 عاما

حصد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي جائزة هداف الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021.

وسجل محمد شريف 21 هدفا بقميص الأهلي هذا الموسم، ليكتب رقما تاريخيا لم يتحقق منذ 46 عاما.

قبل 46 عاما، حصد حسن الشاذلي أسطورة الترسانة جائزة هداف الدوري برصيد 34 هدفا.

وقتها كان ترتيب هدافي المسابقة كالتالي:

-حسن الشاذلي (34 هدفا) - الترسانة

-محمود الخطيب (23 هدفا) - الأهلي

-علي خليل (21 هدفا) - الزمالك

-مسعد نور (20 هدفا) - المصري

-سيد عبد الرازق "بازوكا" (20 هدفا) - الإسماعيلي

ومنذ موسم 1974/1975، لم يتخط هداف الدوري المصري حاجز الـ20 هدفا.

اليوم، وصل محمد شريف مهاجم الأهلي إلى 21 هدفا، ليحقق ما لم يحققه أي لاعب في مصر منذ 46 عاما.

وحل مصطفى فتحي جناح الزمالك المعار إلى سموحة في المركز الثاني بترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا، ثم أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، وأشرف بنشرقي نجم الزمالك في المركز الثالث مناصفة برصيد 15 هدفا.