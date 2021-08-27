في غياب لاعبي الدوري الإنجليزي.. عودة هالك وميراندا وفينيسيوس لقائمة البرازيل

أعلنت البرازيل تعديلات في قائمتها التي تستعد لثلاث مباريات في سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

فبعد استبعاد لاعبي الدوري الإنجليزي، الذين رفضت البطولة انضمامهم للفريق بسبب ضوابط منع تفشي فيروس كورونا، استدعى المدرب تيتي 9 لاعبين جدد بعدما كان أعلن القائمة في 14 أغسطس الماضي.

واللاعبون التسعة هم إيفرتون وسانتوس وميراندا وإدينلسون وجيرسون وهالك ومالكوم وفينيسيوس جونيور وماتيوس نونيس.

وبالتالي تكون قائمة الفريق:

حراسة المرمى: إيفرتون – سانتوس – فيفيرتون بيريرا

خط الدفاع: داني ألفيش – دانيلو – أليكس ساندرو - وليام ارانا - لوكاس فيريسيمو - ميراندا – ماركينيوس – إيدير ميليتاو

خط الوسط: كاسيميرو - برونو جيماريش - إدينلسون - جيرسون - ماتيوس نونيس - إيفرتون ريبيرو – لوكاس باكيتا – كلاودينيو

خط الهجوم: نيمار – هالك - فينيسيوس جونيور – مالكوم – جابريال باربوسا – ماتيوس كونيا

Esses são os novos convocados da #SeleçãoBrasileira para os jogos das Eliminatórias em setembro! 📋🇧🇷⚽ pic.twitter.com/s15XnrEeRe — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 27, 2021

وتحل البرازيل ضيفة على تشيلي يوم الخميس وبعد 3 أيام تستضيف الأرجنتين.

وفي 9 سبتمبر تستضيف بيرو في الجولة التاسعة من التصفيات.

وتتصدر البرازيل ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بالعلامة الكاملة بعد 6 انتصارات.