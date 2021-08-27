في غياب لاعبي الدوري الإنجليزي.. عودة هالك وميراندا وفينيسيوس لقائمة البرازيل

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 21:51

كتب : FilGoal

مالكوم - البرازيل - إسبانيا - طوكيو 2020

أعلنت البرازيل تعديلات في قائمتها التي تستعد لثلاث مباريات في سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

فبعد استبعاد لاعبي الدوري الإنجليزي، الذين رفضت البطولة انضمامهم للفريق بسبب ضوابط منع تفشي فيروس كورونا، استدعى المدرب تيتي 9 لاعبين جدد بعدما كان أعلن القائمة في 14 أغسطس الماضي.

واللاعبون التسعة هم إيفرتون وسانتوس وميراندا وإدينلسون وجيرسون وهالك ومالكوم وفينيسيوس جونيور وماتيوس نونيس.

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يستعيد سكة الانتصارات بعد غياب شهرين بإسقاط كليوباترا كين وزانيولو وسينسي في قائمة إيطاليا أمام بلغاريا وسويسرا وليتوانيا تشكيل الزمالك – إسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحداد أساسيون أمام البنك الأهلي

وبالتالي تكون قائمة الفريق:

حراسة المرمى: إيفرتون – سانتوس – فيفيرتون بيريرا

خط الدفاع: داني ألفيش – دانيلو – أليكس ساندرو - وليام ارانا - لوكاس فيريسيمو - ميراندا – ماركينيوس – إيدير ميليتاو

خط الوسط: كاسيميرو - برونو جيماريش - إدينلسون - جيرسون - ماتيوس نونيس - إيفرتون ريبيرو – لوكاس باكيتا – كلاودينيو

خط الهجوم: نيمار – هالك - فينيسيوس جونيور – مالكوم – جابريال باربوسا – ماتيوس كونيا

وتحل البرازيل ضيفة على تشيلي يوم الخميس وبعد 3 أيام تستضيف الأرجنتين.

وفي 9 سبتمبر تستضيف بيرو في الجولة التاسعة من التصفيات.

وتتصدر البرازيل ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بالعلامة الكاملة بعد 6 انتصارات.

البرازيل تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد عواد يتحدث عن مستقبله مع الزمالك دقيقة | الدوري المصري
طارق حامد: شكرا جمهور الزمالك ومرتضى وساسي وباتشيكو.. الأفضل لم يأت بعد 20 دقيقة | الدوري المصري
قمصان: نعتذر لجمهور الأهلي عن أي تقصير 27 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: التتويج تعويض بجزء لما تحمله جمهور الزمالك 33 دقيقة | الدوري المصري
فيديو في الجول - لحظات حاسمة في مشوار تتويج الزمالك بالدوري 34 دقيقة | الدوري المصري
الرابع.. الأهلي يعلن ضم حسام حسن 43 دقيقة | ميركاتو
هداف الدوري.. محمد شريف يكتب تاريخا لم يتحقق منذ 46 عاما 53 دقيقة | الدوري المصري
البنك الأهلي يقتنص نقطة من بطل الدوري.. الزمالك ينهي الموسم بتعادل 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 3 كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب 4 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر
قد ينال إعجابك