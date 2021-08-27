الإسماعيلي يستعيد سكة الانتصارات بعد غياب شهرين بإسقاط كليوباترا

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

الأهلي الإسماعيلي

حقق الإسماعيلي فوزه الأول منذ شهرين بإسقاط مضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-2 اليوم الجمعة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الإسماعيلي مبكرا بهدف الناميبي بينسون شيلونجو في الدقيقة الثانية بضربة رأس إثر ركلة ركنية ثم عزز زميله الأنجولي أري بابل النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 41 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقلص شريف دابو النتيجة بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة عرضية من أحمد محسن في الدقيقة 43.

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وعادل مصطفى سعد النتيجة لكليوباترا في الدقيقة 54 قبل أن يحرز شكري نجيب هدفا رائعا بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة لتصبح النتيجة 3-2 للدراويش.

وعاد الإسماعيلي لسكة الانتصارات بعد غياب 7 مباريات، بينما عجز كليوباترا عن الفوز للمباراة الخامسة على التوالي.

وثأر الإسماعيلي من كليوباترا الذي فاز بلقاء الناديين في الدور الأول بنتيجة 2-1.

وبذلك أنهى الإسماعيلي الدوري ورصيده 38 نقطة، بعد خصم 3 نقاط بسبب عقوبة إدارية، ويحتل حاليا المركز 11.

بينما رصيد كليوباترا 39 نقطة ويحتل المركز العاشر.

ونجح كليوباترا في البقاء بالدوري الممتاز الذي صعد له مطلع الموسم الجاري لأول مرة في تاريخه.

الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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