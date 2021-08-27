كين وزانيولو وسينسي في قائمة إيطاليا أمام بلغاريا وسويسرا وليتوانيا

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 20:50

كتب : FilGoal

احتفالات إيطاليا بالفوز بـ يورو 2020

أعلنت إيطاليا قائمة فريقها لمواجهات سبتمبر في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وشهدت قائمة بطل أوروبا عودة نيكولو زانيولو وستيفانو سينسي ومويس كين الذين غابوا عن يورو 2020 التي توج بها الفريق.

وتلعب إيطاليا ضد بلغاريا وسويسرا وليتوانيا في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة من التصفيات.

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وجاءت قائمة المدرب روبرتو مانشيني:

حراس المرمى: دوناروما - سيريجو - جوليني - ميريت

الدفاع: كيلليني - بونوتشي - دي لورينزو - إيمرسون - أشيربي - باستوني - بيراجي - فلورينزي - لازاري - مانشيني - تولوي

وسط الملعب: باريلا - كاستروفيلي - كريستانتي - جورجينيو - سينسي - زانيولو - لوكاتيلي - بيليجريني - بيسينا - فيراتي

الهجوم: كين - بيراردي - إيموبيلي - بيلوتي - برناردسكي - كييزا - إنسيني - راسبادوري - سكاماكا

وتستضيف إيطاليا فريق بلغاريا يوم الخميس وبعد 3 أيام تحل ضيفة على سويسرا.

ثم تواجه ضيفتها ليتوانيا في 8 سبتمبر.

وتتصدر إيطاليا ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بعد فوزها على أيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا.

ويتأهل بطل المجموعة مباشرة إلى المونديال بينما يخوض الوصيف ملحقا.

وتسعى إيطاليا للعودة للمونديال، الذي توجت به 4 مرات، بعدما غابت عن النسخة الأخيرة في روسيا عام 2018.

تصفيات كأس العالم إيطاليا
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