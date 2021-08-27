انتهت ختام الدوري - البنك الأهلي (1)-(1) الزمالك.. بطل الدوري ينهي الموسم بتعادل

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 20:35

كتب : FilGoal

الزمالك - الدوري - ممر شرفي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل.

ق. 92 أوووه أبو جبل يتألق مجددا ويتصدى لركلة الجزاء مجددا من أحمد علي.

محمود عاشور يقرر إعادة ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق. 90 أووووه أبو جبل يتألق ويتصدى لركلة جزاء من أحمد علي، والذي يتابعها فوق المرمى.

ق. 89 ركلة جزااء للبنك الأهلي لصالح شادي رضوان بعد تدخل من أحمد فتوح.

ق. 88 الونش يشارك بدلا من محمد عبد الغني.

ق. 84 جووول التعاادل للبنك الأهلي. رأسية من أحمد علي، يتابعها كريم بامبو برأسية أخرى في المرمى.

ق. 72 جوووول أول للزمالك. عرضية من حازم إمام يقابلها أيمن حفني برأسية في المرمى.

ق. 69 طارق حامد يشارك بدلا من إسلام جابر.

ق. 64 أحمد علي ومعروف يوسف يشاركان بدلا من فادي فريد، ومحمد المثناني.

ق. 54 دخول شيكابالا وأيمن حفني وأحمد سيد "زيزو" بدلا من حميد أحداد، ومحمود عبد العزيز، ومروان حمدي.

ق. 50 مخالفة ينفذها المثناني، ويتصدى لها أبو جبل إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 عرضية من الجهة اليمنى تمر أمام كريم بامبو الذي حاول متابعها في المرمى.

ق.38 عرضية من حازم إمام، قابلها أحداد بالكعب في يد الحارس.

ق. 37 تمريرة من بامبو إلى فادي فريد الذي يسدد، لكن محمود علاء يتدخل أمامه في اللحظة الأخيرة.

ق. 35 ركنية للبنك الأهلي يقابلها أمير مدحت برأسية تصطدم بالقائم الأيمن ويبعدها حازم إمام من على الخط.

ق. 28 تصويبة قوووية من إمام عاشور يتصدى لها السعدني.

ق. 18 تصويبة من محمود قاعود تصطدم بـ محمود علاء وتحول اتجاهها إلى جانب مرمى أبو جبل.

ق. 17 خلفية مزدوجة من بامبو فوق المرمى وتسلل على فادري فريد قبل التصويبة.

ق. 13 ركنية من إمام عاشور يقابلها محمود علاء برأسية في العارضة.

ق. 9 عرضية من حازم إمام يمسكها السعدني قبل متابعة مروان حمدي.

بداية المباراة بممر شرفي من لاعبي البنك الأهلي لـ الزمالك.

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