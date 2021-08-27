تشكيل الزمالك – إسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحداد أساسيون أمام البنك الأهلي

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 20:31

كتب : إبراهيم رمضان

احتفالات الزمالك بلقب الدوري المصري

يقود مروان حمدي هجوم الزمالك أمام البنك الأهلي، فيما يبدأ إسلام جابر، ومحمود عبد العزيز كأساسيين.

وأعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي بعد قليل في ختام بطولة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك شهد بدء إسلام جابر كجناح أيمن، فيما يبدأ محمود عبد العزيز في وسط الملعب بجانب إمام عاشور.

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ويبدأ حميد أحداد لأول مرة منذ العودة من الإصابة، ولكن كجناح أيسر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد فتوح.

الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور.

امامهما: حميد أحداد – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر.

الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي – حازم إمام.

الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - طارق حامد - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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