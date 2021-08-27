انتهت ختام الدوري - الأهلي (2)-(1) أسوان.. فوز قاتل للأحمر
الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 20:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد أسوان في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية مقابل هدف
ق 97: جوووول صلاح محسن وهدف فوز الأهلي
ق 80: القائمة يحرم بانون من التسجيل
ق 74: العارضة تحرم بواليا من هدف رائع
ق 70: نزول مروان محسن وخروج والتر بواليا
ق 68: جوووووووول محمد شريف والهدف من ركلة جزاء
ق 65: ركلة جزاء للأهلي بعد العودة للفيديو ولمس الكرة يد أحمد دحروج مدافع أسوان وطرد أحمد مصطفى بيبو مدرب أسوان للاعتراض
ق 55: شريف يهدر التعادل والجبلاوي يتصدى
ق 51: جووول أسوان والأول
نزول محمد هاني بدلا من ياسر إبراهيم
انطلاق الشوط الثاني
ق 28: فرصة خطيرة من شريف
ق 8: الفيديو يلغي ركلة الجزاء ويحتسب ركلة حرة مباشرة
ق 7: ركلة جزاء لمحمد شريف
انطلاق المباراة