انتهت ختام الدوري - الأهلي (2)-(1) أسوان.. فوز قاتل للأحمر

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 20:26

كتب : FilGoal

الأهلي - أسوان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد أسوان في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية مقابل هدف

ق 97: جوووول صلاح محسن وهدف فوز الأهلي

ق 80: القائمة يحرم بانون من التسجيل

ق 74: العارضة تحرم بواليا من هدف رائع

ق 70: نزول مروان محسن وخروج والتر بواليا

ق 68: جوووووووول محمد شريف والهدف من ركلة جزاء

ق 65: ركلة جزاء للأهلي بعد العودة للفيديو ولمس الكرة يد أحمد دحروج مدافع أسوان وطرد أحمد مصطفى بيبو مدرب أسوان للاعتراض

ق 55: شريف يهدر التعادل والجبلاوي يتصدى

ق 51: جووول أسوان والأول

نزول محمد هاني بدلا من ياسر إبراهيم

انطلاق الشوط الثاني

ق 28: فرصة خطيرة من شريف

ق 8: الفيديو يلغي ركلة الجزاء ويحتسب ركلة حرة مباشرة

ق 7: ركلة جزاء لمحمد شريف

انطلاق المباراة

الأهلي أسوان الدوري المصري
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