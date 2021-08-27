تشكيل البنك الأهلي – خالد جلال يهاجم الزمالك بـ فادي فريد وقاعود وبامبو

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 20:21

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - أسوان

يقود فادي فريد هجوم البنك الأهلي أمام الزمالك، فيما يتواجد ثلاثي الأبيض السابق على مقاعد البدلاء.

أعلن خالد جلال مدرب البنك الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في ختام بطولة الدوري.

تشكيل البنك الأهلي، شهد قيادة فادي فريد للهجوم، فيما يحرس أحمد السعدني المرمى.

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ويبدأ محمد فتحي في وسط الملعب، بجانب محمود السيد.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حارس: أحمد السعدني.

الدفاع: محمد المثناني - محمد دبش – أمير مدحت - بهاء مجدي.

الوسط: محمد فتحي – محمود السيد.

أمامهما: كريم بامبو - محمد مصطفى "ميدو" – محمود قاعود.

الهجوم: فادي فريد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من معروف يوسف، وأحمد علي، ومحمد كوفي ثلاثي الزمالك السابق.

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