حجازي يسجل في الفوز الثاني تواليا لـ الاتحاد

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 20:14

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

سجل أحمد حجازي لاعب مصر هدفا في انتصار ناديه الاتحاد على مضيفه الفيصلي بنتيجة 2-1 اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وأحرز حجازي بضربة رأس هدف التقدم للنمور في الدقيقة الثالثة قبل أن يدرك إسماعيل سيلفا التعادل للفيصلي في الدقيقة 41.

وسجل إيجور كورنادو هدف انتصار الاتحاد في الدقيقة 47 من الشوط الأول.

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وبذلك رفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط مرتقيا للمركز الرابع، بينما تراجع الفيصلي للمركز الثامن ورصيده 4 نقاط بعدما تلقى أول هزيمة في البطولة.

والهدف هو الثاني على التوالي لحجازي (30 عاما) بعدما سجل ضد الرائد في الجولة الماضية حين فاز فريقه بنتيجة 3-صفر.

وهو الخامس إجمالا لحجازي، لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق، مع الاتحاد الذي انضم له في أكتوبر الماضي.

وسيتوقف الدوري السعودي بسبب الأجندة الدولية على أن يعود في 11 سبتمبر.

ويستضيف الاتحاد فريق أبها في الجولة المقبلة.

الاتحاد السعودي أحمد حجازي
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