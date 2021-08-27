حجازي يسجل في الفوز الثاني تواليا لـ الاتحاد

سجل أحمد حجازي لاعب مصر هدفا في انتصار ناديه الاتحاد على مضيفه الفيصلي بنتيجة 2-1 اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وأحرز حجازي بضربة رأس هدف التقدم للنمور في الدقيقة الثالثة قبل أن يدرك إسماعيل سيلفا التعادل للفيصلي في الدقيقة 41.

وسجل إيجور كورنادو هدف انتصار الاتحاد في الدقيقة 47 من الشوط الأول.

وبذلك رفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط مرتقيا للمركز الرابع، بينما تراجع الفيصلي للمركز الثامن ورصيده 4 نقاط بعدما تلقى أول هزيمة في البطولة.

⚽️🎥 د3’ شاهد الهدف الأول للاتحاد عن طريق " احمد حجازي ".#الفيصلي_الاتحاد pic.twitter.com/qLRxYmUzsZ — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 27, 2021

والهدف هو الثاني على التوالي لحجازي (30 عاما) بعدما سجل ضد الرائد في الجولة الماضية حين فاز فريقه بنتيجة 3-صفر.

وهو الخامس إجمالا لحجازي، لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق، مع الاتحاد الذي انضم له في أكتوبر الماضي.

وسيتوقف الدوري السعودي بسبب الأجندة الدولية على أن يعود في 11 سبتمبر.

ويستضيف الاتحاد فريق أبها في الجولة المقبلة.