تشكيل الأهلي - شوبير يحرس المرمى ضمن تبديلات كثيرة من موسيماني أمام أسوان

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي العديد من التغييرات على تشكيل فريقه في مواجهة أسوان.

ويلعب الأهلي ضد أسوان في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، في المباراة المقامة بملعب الأهلي we السلام.

ويحرس مصطفى شوبير المرمى أمام أسوان، بينما يشارك اللاعب الشاب أحمد نبيل "كوكا" أساسيا في وسط الملعب بجوار أليو ديانج.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمود وحيد

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل "كوكا" – طاهر محمد

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن – صلاح محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حمزة علاء - أحمد رمضان "بيكهام" – محمود متولي – سعد سمير – كريم نيدفيد – أكرم توفيق – والتر بواليا – محمد محمود.

وجاء تشكيل أسوان كالآتي:

المرمى: طلعت الجبلاوي

الدفاع: أحمد سالم صافي – محمد جابر – عبد العزيز موسى – عمرو الحلواني

الوسط: أشرف مجدي – هيثم الفيل – أحمد خالد

الهجوم: أحمد صغيري – سولمون منساه – أحمد دحروج