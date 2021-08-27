كلمات وداعية لجمهور يوفنتوس.. أولى تصريحات رونالدو بعد عودته إلى يونايتد

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 19:28

كتب : أحمد أباظة

كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس ضد بورتو

ودع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي جماهير فريقه، وذلك بعد إعلان مانشستر يونايتد الإنجليزي عن توصله لاتفاق مع إدارة البيانكونيري للتعاقد معه.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد رسميا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة تاريخيه جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التي شهدت الكثير من الصفقات غير المتوقعة. (طالع التفاصيل)

ووجه رونالدو شكره للنادي وجماهيره في رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قال خلالها :"اليوم أرحل عن ناد مذهل. الأكبر في إيطاليا وبالأكيد واحد من الأكبر في أوروبا".

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وأضاف "منحت قلبي وروحي لأجل يوفنتوس وسأحب مدينة تورينو حتى أيامي الأخيرة".

وتابع "جماهير يوفنتوس دائما ما احترمتني وحاولت أن أشكر هذا الاحترام بالقتال لأجلهم في كل مباراة وكل موسم وكل مسابقة".

واختتم رونالدو رسالته "في النهاية، يمكننا أن ننظر للوراء ونلاحظ أننا حققنا أشياء عظيمة، ليست كل ما أردنا، ولكننا كتبنا قصة جميلة للغاية معا".

وكان رونالدو قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني في صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو.

وبدأ صاروخ ماديرا مسيرته الاحترافية مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2003، حيث قضى معه 6 سنوات قبل رحيله إلى ريال مدريد في صيف 2009 مقابل 94 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم آنذاك.

مع يوفنتوس حقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي مرتين، ولكنه لم يتوج بدوري أبطال أوروبا الذي فاز به مع يونايتد عام 2008، ومع ريال مدريد 4 مرات في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

ويعود رونالدو إلى مانشستر يونايتد الذي توج معه بأول كرة ذهبية في مسيرته عام 2008، قبل أن يحصدها 4 مرات مع الملكي، في 2013 و2014 و2016 و2017.

يذكر أن النجم البرتغالي كان على أعتاب الانتقال إلى الغريم مانشستر سيتي، قبل أن تشهد المفاوضات تحولا عنيفا بصورة مفاجئة ليعود إلى البريميرليج عبر البوابة التي قدمته إلى مصاف الكبار قبل 18 عاما.

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