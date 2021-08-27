موسى سيسوكو إلى واتفورد

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 19:18

كتب : FilGoal

موسى سيسوكو بقميص واتفورد

انتقل موسى سيسوكو لاعب توتنام إلى واتفورد رسميا.

وأعلن نادي واتفورد ضم موسى سيسوكو اللاعب الفرنسي بشكل رسمي قادما من توتنام.

سيسوكو وقع على عقد انتقاله إلى واتفرود لمدة موسمين مقبلين، مقابل 3 مليون إسترليني.

أخبار متعلقة
ذا صن: إنتر ميامي ينافس واتفورد للحصول على خدمات أشلي يونج قائد واتفورد: فيروس كورونا مزق جسدي واتفورد يعود سريعا للدوري الإنجليزي الممتاز فيفا: مدافع واتفورد يحق له تمثيل منتخب المغرب

وحصل سيسوكو على القميص رقم 19 رفقة واتفورد.

صاحب الـ32 عاما انضم إلى توتنام في عام 2016 قادما من نيوكاسل في صفقة كلفتهم حينها 30 مليون إسترليني.

ويملك الدولي الفرنسي 70 مباراة دولية رفقة منتخب فرنسا، لكنه غاب عن قائمة الديوك المتوجة بـ كأس العالم 2018.

واتفورد بدأ الموسم بفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يخسر أمام برايتون بهدفين.

ويحتل واتفورد حاليا المركز الـ12 برصيد ثلاث نقاط.

وسيلعب واتفورد مع توتنام -فريق سيسوكو القديم بعد غد الأحد في الجولة المقبلة. مباراة ربما تشهد ظهور سيسوكو الأول.

موسى سيسوكو واتفورد توتنام
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي يستعيد سكة الانتصارات بعد غياب شهرين بإسقاط كليوباترا 16 دقيقة | الدوري المصري
كين وزانيولو وسينسي في قائمة إيطاليا أمام بلغاريا وسويسرا وليتوانيا 28 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مباشر ختام الدوري - البنك الأهلي (0)-(0) الزمالك.. العارضة تمنع الأول 43 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – إسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحداد أساسيون أمام البنك الأهلي 47 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ختام الدوري - الأهلي (0)-(0) أسوان.. ضغط أحمر 52 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل البنك الأهلي – خالد جلال يهاجم الزمالك بـ فادي فريد وقاعود وبامبو 57 دقيقة | الدوري المصري
حجازي يسجل في الفوز الثاني تواليا لـ الاتحاد ساعة | المحترفون
تشكيل الأهلي - شوبير يحرس المرمى ضمن تبديلات كثيرة من موسيماني أمام أسوان ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 3 كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب 4 احتاج 5 دقائق فقط.. أحمد ياسر ريان يسجل في انتصار ألتاي برباعية
قد ينال إعجابك