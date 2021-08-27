موسى سيسوكو إلى واتفورد

انتقل موسى سيسوكو لاعب توتنام إلى واتفورد رسميا.

وأعلن نادي واتفورد ضم موسى سيسوكو اللاعب الفرنسي بشكل رسمي قادما من توتنام.

سيسوكو وقع على عقد انتقاله إلى واتفرود لمدة موسمين مقبلين، مقابل 3 مليون إسترليني.

وحصل سيسوكو على القميص رقم 19 رفقة واتفورد.

صاحب الـ32 عاما انضم إلى توتنام في عام 2016 قادما من نيوكاسل في صفقة كلفتهم حينها 30 مليون إسترليني.

ويملك الدولي الفرنسي 70 مباراة دولية رفقة منتخب فرنسا، لكنه غاب عن قائمة الديوك المتوجة بـ كأس العالم 2018.

واتفورد بدأ الموسم بفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يخسر أمام برايتون بهدفين.

ويحتل واتفورد حاليا المركز الـ12 برصيد ثلاث نقاط.

وسيلعب واتفورد مع توتنام -فريق سيسوكو القديم بعد غد الأحد في الجولة المقبلة. مباراة ربما تشهد ظهور سيسوكو الأول.