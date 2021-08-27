ماركا: بعد رحيل رونالدو.. يوفنتوس يرغب في ضم هازارد

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 18:47

كتب : أحمد أباظة

إدين هازارد - ريال مدريد

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي تحركاته لتعويض رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد مرة أخرى إلى بيته القديم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن مانشستر يونايتد عن توصله لاتفاق رسمي مع إدارة يوفنتوس بشأن استعادة رونالدو، الذي غادر إنجلترا في صيف 2009 صوب ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، قبل أن يرحل عن ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 117 مليون يورو في صيف 2018. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن يوفنتوس قد قرر تعويض رونالدو من ريال مدريد مرة أخرى، بالحصول على النجم البلجيكي إدين هازارد، الواقع تحت تهديد قريب رغم مشاركته بصورة أساسية في أول مباراتين من عمر الدوري الإسباني للموسم الجديد.

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هذا التهديد هو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي يقترب من الانضمام إلى النادي الملكي الإسباني، حيث ترجح العديد من التقارير الصحفية أن الاتفاق في طريقه للانتهاء، خشية نهاية عقد مبابي في الصيف التالي ورحيله بالمجان.

وبينما يريد هازارد البقاء في مدريد، إلا أنه يريد المشاركة بصورة دورية أكثر، خصوصا بعد معاناته من إصابات متكررة في موسميه السابقين مع الميرينجي، وهو ما لن يمكن ضمانه في وجود مبابي.

بالأرقام، شارك هازارد البالغ من العمر 30 عاما في 45 مباراة فقط على مدار موسمين مع ريال مدريد، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9.

ووفقا لماركا، فإن يوفنتوس يتطلع للتعاقد مع هازارد بصفقة لا تضره ماديا، وتسمح له في الوقت ذاته باستعادة ميرالم بيانيتش لاعب وسطه السابق من برشلونة.

بكلمات أخرى، يحاول يوفنتوس الحصول على البلجيكي على سبيل الإعارة، على أن يملك اللاعب الكلمة الأخيرة في تحديد وجهته بالموسم التالي.

يذكر أن ريال مدريد كان قد تعاقد مع هازارد قادما من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019 مقابل 100 مليون يورو.

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