انتهت في الدوري - كليوباترا (2) (3) الإسماعيلي

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 18:41

كتب : FilGoal

الأهلي الإسماعيلي

تابع مباشرة مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي اليوم الجمعة في الجولة 34 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق80: شكري نجيب يسجل الهدف الثالث للإسماعيلي بتسديدة رائعة على الطائر من داخل منطقة الجزاء

ق54: مصطفى سعد يسجل الهدف الثاني لكليوباترا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: شريف دابو يسجل الهدف الأول لكليوباترا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أحمد محسن

ق41: أري بابل يسجل الهدف الثاني للإسماعيلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق12: ضغط مستمر لكليوباترا أملا في إدراك التعادل لكن دون خطورة

ق2: بينسون شيلونجو يسجل الهدف الاول للإسماعيلي بضربة رأس إثر ركلة ركنية

بداية اللقاء

سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي الدوري المصري
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