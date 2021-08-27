انتهت في الدوري - كليوباترا (2) (3) الإسماعيلي
الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 18:41
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي اليوم الجمعة في الجولة 34 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة
ق80: شكري نجيب يسجل الهدف الثالث للإسماعيلي بتسديدة رائعة على الطائر من داخل منطقة الجزاء
ق54: مصطفى سعد يسجل الهدف الثاني لكليوباترا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: شريف دابو يسجل الهدف الأول لكليوباترا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أحمد محسن
ق41: أري بابل يسجل الهدف الثاني للإسماعيلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق12: ضغط مستمر لكليوباترا أملا في إدراك التعادل لكن دون خطورة
ق2: بينسون شيلونجو يسجل الهدف الاول للإسماعيلي بضربة رأس إثر ركلة ركنية
بداية اللقاء
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