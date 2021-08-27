الثاني على التوالي.. رأسية حجازي تضرب الفيصلي

سجل أحمد حجازي مدافع مصر هدفه الثاني على التوالي مع ناديه الاتحاد السعودي.

ونال اللاعب المخضرم من شباك الفيصلي في الدقيقة الثالثة خلال اللقاء الجاري حاليا في الدوري السعودي. (تابعه من هنا)

والهدف هو الثاني على التوالي لحجازي (30 عاما) بعدما سجل ضد الرائد في الجولة الماضية حين فاز فريقه بنتيجة 3-صفر.

وهو الخامس إجمالا لحجازي، لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق، مع الاتحاد الذي انضم له في أكتوبر الماضي.

⚽️🎥 د3’ شاهد الهدف الأول للاتحاد عن طريق " احمد حجازي ".#الفيصلي_الاتحاد pic.twitter.com/qLRxYmUzsZ — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 27, 2021

ولعب حجازي في الموسم الماضي معارا من وست بروميتش ألبيون إلى الاتحاد.

قبل أن يشتريه الأخير بعقد حتى 2023.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 3 نقاط بعد هزيمة وفوز في أول جولتين.