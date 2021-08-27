الثاني على التوالي.. رأسية حجازي تضرب الفيصلي

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 18:36

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة

سجل أحمد حجازي مدافع مصر هدفه الثاني على التوالي مع ناديه الاتحاد السعودي.

ونال اللاعب المخضرم من شباك الفيصلي في الدقيقة الثالثة خلال اللقاء الجاري حاليا في الدوري السعودي. (تابعه من هنا)

والهدف هو الثاني على التوالي لحجازي (30 عاما) بعدما سجل ضد الرائد في الجولة الماضية حين فاز فريقه بنتيجة 3-صفر.

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وهو الخامس إجمالا لحجازي، لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق، مع الاتحاد الذي انضم له في أكتوبر الماضي.

ولعب حجازي في الموسم الماضي معارا من وست بروميتش ألبيون إلى الاتحاد.

قبل أن يشتريه الأخير بعقد حتى 2023.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 3 نقاط بعد هزيمة وفوز في أول جولتين.

أحمد حجازي
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