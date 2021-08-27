لأنه "من الصعب جدا جدا جدا جدا جدا جدا اللعب للغريم".. رونالدو إلى مانشستر يونايتد

لأنه "من الصعب جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا اللعب لمناشستر سيتي" كما صرح كريستيانو رونالدو من قبل، فلقد اختار القلب العودة إلى أولد ترافورد.

أعلن مانشستر يونايتد ضم كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي قادما من يوفنتوس رسميا.

وكشف مانشستر يونايتد عن ضم رونالدو عبر موقعه الرسمي بعد التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب، ومع يوفنتوس، لكن دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

حسب فابريزيرو رومانو صحفي شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مانشستر يونايتد حصل على توقيع رونالدو بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

وكان كريستيانو رونالدو ارتدى قميص مانشستر يونايتد في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009، وشارك في 292 مباراة سجل خلالها 118 هدفا، وصنع 69 آخرين طوال تلك المسيرة حتى انتقل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني.

قبل أيام، تزايدت التقارير حول رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس، وكانت الوجهة الأقرب إلى مانشستر سيتي، غريم مانشستر يونايتد المباشر.

ولكن ومع صباح اليوم الجمعة، حدث التحول المفاجئ في مستقبل رونالدو، مع الحديث عن دخول مانشستر يونايتد في الصفقة.

الآن حان الوقت لعودة أخرى إلى مسرح الاحلام، لإكمال ما أقامه رونالدو في فترته الأولى. ولتكن الرقصة الأخيرة.

سيتجاور رونالدو مع إيديسون كافاني، وماركوس راشفورد، وماسون جرينوود، وأنتوني مارسيال في هجوم مانشستر يونايتد.

صاحب الـ36 عاما سيزامل أيضا برونو فيرنانديز مواطنه، وزميله في منتخب البرتغال، فيما سيجتمع بـ أولي جونر سولشاير مجددا، لكن كلاعب تحت إمرة مدرب، بعدما تزاملا كلاعبين في فترته الأولى مع الفريق.

وربما تكون مباراة رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد بعد فترة التوقف الدولي المقبل، وبالتحديد أمام نيوكاسل يونايتد يوم 11 سبتمبر المقبل.