طلائع الجيش: المحكمة الرياضية الدولية رفضت طعن دجلة الذي هبط رسميا

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 17:42

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - طلائع الجيش

قال نهاد حجاج المستشار القانوني لطلائع الجيش إن المحكمة الرياضية الدولية رفضت الطعن المقدم من وادي دجلة ضد ناديه.

وكان دجلة تقدم بطعن طلب فيه احتسابه فائزا على طلائع الجيش في مباراتهما التي حسمها الأخير بهدف في يناير الماضي.

وذلك لأن محمد ناصف لاعب طلائع الجيش شارك في المباراة رغم حصوله قبلها على 3 بطاقات صفراء.

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وكتب حجاج عبر فيسبوك "بصفتي المستشار القانوني لنادي طلائع الجيش أعلن صدور حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) منذ قليل لصالح نادي طلائع الجيش وعدم خصم أي نقاط منه، وخسارة نادي وادى دجلة للطعن المقدم منه ويهبط رسمياً للقسم الثاني".

ولأن المباريات الأخيرة من كأس مصر موسم 2019-2020 كانت بداية موسم 2020-2021 وفقا للاتحاد المصري لكرة القدم، فإن مشاركة ناصف ضد دجلة قانونية.

حصل ناصف على بطاقة صفراء ضد الأهلي في نهائي كأس مصر 2019-2020 ثم بطاقتين في الدوري قبل أن يوقف أمام غزل المحلة الذي واجهه طلائع الجيش قبل أن يلعب ضد وادي دجلة.

وقدم دجلة احتجاجا بعد المباراة رفضه الاتحاد المصري لكرة القدم، ليلجأ للمحكمة الرياضية الدولية.

وهبط دجلة رسميا إلى دوري الدرجة الثانية بعدما تأكد احتلاله لأحد المراكز الثلاثة الأخيرة في البطولة.

ويحل دجلة ضيفا على الإنتاج الحربي يوم السبت في الجولة الأخيرة من الدوري.

وادي دجلة طلائع الجيش
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