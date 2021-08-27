تقرير يوناني: وردة إلى أنورثوسيس القبرصي

قالت تقارير يونانية إن الجناح المصري عمرو وردة بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي.

عمرو وردة النادي : باوك سالونيكي

وأشار موقع Sportime اليوناني إلى وصول الطرفين إلى مرحلة متقدمة جدا من المفاوضات.

وفي وقت سابق كتب موقع Sport24 اليوناني أن أبويل القبرصي، بالإضافة إلى أنورثوسيس، سعى لانتداب اللاعب البالغ عمره 27 عاما والذي يستعد للرحيل عن باوك.

وأضاف أن أنورثوسيس انتظر معرفة مصيره من التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي لحسم موقفه من التعاقد مع وردة، نظرا لأن المشاركة في البطولة القارية ستعزز من قدرة النادي الشرائية.

وضمن أنورثوسيس مقعده في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي، البطولة المدشنة حديثا، بعدما أقصى هبويل بئر سبع من التصفيات.

وأوقعت قرعة الجمعة فريق أنورثوسيس في المجموعة الثانية من البطولة مع خينت البلجيكي وبارتيزان الصربي وفلورا الإستوني.

وقالت تقارير سابقة إن وردة كان قريبا من الانتقال لفريق تولوز المنتمي لدوري الدرجة الثانية الفرنسي، وأشارت أخرى إلى رغبة جالاتا سراي التركي في الحصول على خدماته.

وكان وردة خرج من حسابات رازفان لوشيسكو مدرب باوك بعد خلاف بينهما.

ويقضي وردة عامه السابع في القارة العجوز بعدما رحل عن الأهلي في 2015.

اللاعب الأسبق للاتحاد لعب لأندية بانيتوليكوس وباوك وأتروميتوس ولاريسا وفولوس اليونانية.

وشارك وردة في 146 مباراة في الدوري اليوناني وسجل 32 هدفا وأرسل 23 تمريرة حاسمة.

توج بكأس اليونان 3 مرات مع باوك.

وينتهي عقد وردة مع باوك في يونيو المقبل.