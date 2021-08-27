بارالمبياد طوكيو 2020 - البوسنة تتفوق على مصر في الكرة الطائرة جلوس

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس أمام البوسنة والهرسك بنتيجة 3-0 في أولى مباريات بارالمبياد طوكيو 2020.

وتقع مصر في المجموعة الأولى رفقة البوسنة والهرسك واليابان واللجنة الأولمبية الروسية.

مصر صاحبة برونزية ريو والبوسنة والهرسك صاحبة الفضية.

وخسر منتخب مصر الشوط الأول بنتيجة 25-23.

وفي الشوط الثاني خسر منتخب مصر أيضا بنتيجة 25-22.

وفازت البوسنة باللقاء بضمان الشوط الثالث بنتيجة 25-15.

وتلتقي مصر مع اليابان في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل.

ويتأهل أول وثانٍ الترتيب إلى نصف النهائي.