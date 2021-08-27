بارالمبياد طوكيو 2020 - البوسنة تتفوق على مصر في الكرة الطائرة جلوس

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 16:32

كتب : FilGoal

كرة طائرة جلوس - بارالمبياد طوكيو 2020

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس أمام البوسنة والهرسك بنتيجة 3-0 في أولى مباريات بارالمبياد طوكيو 2020.

وتقع مصر في المجموعة الأولى رفقة البوسنة والهرسك واليابان واللجنة الأولمبية الروسية.

مصر صاحبة برونزية ريو والبوسنة والهرسك صاحبة الفضية.

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وخسر منتخب مصر الشوط الأول بنتيجة 25-23.

وفي الشوط الثاني خسر منتخب مصر أيضا بنتيجة 25-22.

وفازت البوسنة باللقاء بضمان الشوط الثالث بنتيجة 25-15.

وتلتقي مصر مع اليابان في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل.

ويتأهل أول وثانٍ الترتيب إلى نصف النهائي.

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